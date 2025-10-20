3 órája
Menczer Tamás: a békemenetnek még soha nem volt ekkora tétje (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a közelgő békemenet „sorsdöntő” lesz Magyarország jövője szempontjából. Menczer Tamás úgy fogalmazott, Brüsszelben és Magyarországon is két tábor áll egymással szemben: a háborúpártiak és a békepártiak. „Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a budapesti békecsúcsot” – hangsúlyozta közösségi oldalán a politikus.
Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója
Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala
„A békemenetnek rendkívül nagy jelentősége lesz, sőt, azt is mondanám, hogy talán soha nem volt akkora jelentősége a békemenetnek” – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában.
A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben
– hangsúlyozta. Menczer Tamás rámutatott:
Brüsszelnek Magyarországon is megvan a politikai szövetségese.
Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt. Annak vannak vezetői, vannak szakértői és vannak szavazói is. A bábfigurák és a Tisza Párt a brüsszeli akaratot akarja végrehajtani, és ha módja lenne, végre is hajtaná
– jelentette ki a kommunikációs igazgató.
A politikus kijelentette:
a Tisza Párt háborúpárti, és támogatná Ukrajna uniós csatlakozását is.
Ne felejtsük el, 58 százalék, megmutatták. Csináltak egy felmérést, szerintük a magyar emberek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Tehát a Tisza Párt támogatná a háborút, behoznák az ukránokat az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel
– mondta Menczer Tamás.
Orbán Viktor: mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!
A békemenet sorsdöntő, és a magyar jövő szempontjából, a jövőnk és a gyerekeink jövője szempontjából is sorsdöntő, ezért arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el
– hangsúlyozta, és figyelmeztetett, hogy a politikai küzdelem még nem ért véget.
Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak, a szuverenisták és a globalisták, a migrációpártiak és a migrációellenesek között, és még lehetne a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett
– tette hozzá Menczer Tamás.
Orbán Viktor: alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon (videó)
Menczer Tamás: kibújt a szög a zsákból, megszólalt a háborúpárti Brüsszel!
„Arculcsapás Trump és Putyin budapesti találkozója” – idézte Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselőt a Facebookon közzétett posztjában a kommunikációs igazgató.
Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét. Nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon. Azt meg pláne nem, hogy Budapesten. Háborúpártiak. A háború folytatását akarják
– fogalmazott.
A küzdelem a háborúpártiak és a békepártiak között folytatódik. Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a budapesti békecsúcsot
– szögezte le Menczer Tamás.