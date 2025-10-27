október 27., hétfő

Magánaudiencia

1 órája

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a kormányfőt

Címkék#békemisszió#XIV. Leó pápa#Orbán Viktor#Magyarország

A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

MW
Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a kormányfőt

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa

Forrás: Facebook

Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával – számolt be róla a Magyar Nemzet. A találkozó után a miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

– tette hozzá Orbán Viktor.

„Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk” – hívta fel a figyelmet kormányfő.

Legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.

Nagy János egy képet is közölt a pápa és Orbán Viktor találkozójáról. A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott a képhez:

Béke.

A kormányfő a béke fontosságára figyelmeztetett egy korábbi Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor reggel Rómából jelentkezett be. A miniszterelnököt a pápa fogadta és ma találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Úgy fogalmazott korábban:

„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.”

Orbán Viktor hangsúlyozta:

Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk.

 

