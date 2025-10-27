34 perce
Kiszelly: Orbán Viktor vezeti a kampányt, Magyar Péter csak kullog utána
Orbán Viktor kormányfő célja a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak aktivizálása, és az, hogy a kormánypárt minél több választókerületben nyerjen a jövő évi választáson – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Magyar Péter csak követni tudja a miniszterelnököt, a Tisza elnökének sem mondanivalója, sem jelöltjei nincsenek.
A kampány ritmusát Orbán Viktor diktálja – Magyar Péternek nincs új üzenete
Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásával a Fidesz támogatóinak mozgósítását és a párt hálózatának erősítését célozza – mondta a lapnak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Hozzátette: Magyar Péter legfeljebb reagálni tud a miniszterelnök kezdeményezéseire, így továbbra is követő szerepben marad.
A szakértő szerint
a Fidesz számára a nyár sikere annak köszönhető, hogy Orbán Viktor időben aktivizálta magát, ezzel megtörve a Tisza Párt lendületét. A párt nem tudott új szavazókat megszólítani, és kifogyott az eredeti üzeneteiből.
Kiszelly úgy látja: Magyar Péter országjárása is egyre kínosabb helyzetekbe torkollik, mert hiányzik mögüle a tartalom és az önálló politikai kezdeményezés.
Pártjának sem egyértelmű programja, sem felkészült jelöltjei nincsenek
– idézte fel az elemzési igazgató Tarr Zoltán megállapításait is.
Kiemelte: miközben
a kormányfő új politikai formátumokat hozott létre – a Harcosok Klubját, majd a Digitális Polgári Köröket –, és országos konzultációt indított, a Fidesz pedig háborúellenes aláírásgyűjtést szervezett, Magyar Péter mindössze ezekre próbált rákapcsolódni.
A Tisza Párt mostani országjárása is inkább a kormánypárt akcióit követi, semmint saját napirendet teremtene – tette hozzá az elemző.
A matek most is a Fidesznek kedvez a fővároson kívüli választókerületek többségében, így a kormánypárt célja, hogy ne 80, hanem inkább 87 legyen a győztes választókerületek száma
Orbán Viktor ezért indítja el a DPK-s kampánykörutat – magyarázta az elemzési igazgató, hozzátéve, hogy
a miniszterelnök képes aktivizálni a Fidesz támogatóit, a HK és a DPK a legaktívabb támogatók csoportja, utóbbira mintegy 90 ezren regisztráltak.
