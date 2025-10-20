32 perce
Orbán Viktor: ha a háború elhárul, az új perspektívát nyit a gazdaságunknak (videó)
„Minden magyar családnak úgy érdemes tekintenie erre a találkozóra, mint a magyar emberek elemi életkörülményeit befolyásoló eseményre.” A miniszterelnök azonnali kérdésekre válaszolt a parlamentben.
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Kaiser Ákos
A DK szájából az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik – fogalmazott Orbán Viktor a parlamentben a DK-s Arató Gergely azonnali kérdésére. A miniszterelnök elmondta, a Szőlő utcai ügyben a baloldal álhírbotrányt gerjesztett és az állításaiknak semmilyen alapja nincs – írja a Magyar Nemzet.
Amit csinálnak az vádaskodás és rágalmazás – tette hozzá. A kormányfő leszögezte, senki nem tudott bizonyítékot felmutatni, a hatóságok pedig teszik a dolgukat. A rágalmazóknak pedig a bíróság előtt kell felelniük – válaszolta Aratónak a miniszterelnök, aki a DK-s politikust is rágalmazónak nevezte.
Orbán Viktor felszólította Aratót, hogy ne nevezze színpadnak az október 23-i ünnepséget. A Szőlő utcai ügyről pedig ismét elmondta, hogy a DK politikusa kormánytagokat rágalmazott, majd remélte, hogy nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni, amikor a jogi eljárások megindulnak a rágalmazók ellen.
Ma van munka
Komjáthi Imre, az MSZP elnöke tavalyi munkahelyi balesetekről tett fel kérdéseket a kormányfőnek. Orbán Viktor a munkahelyi balesetet elszenvedetteknek jobbulást kívánt, akik az életüket veszítették, ott a hozzátartozókkal vannak, és mindent megadnak nekik, ami a törvény szerint jár, egyes esetekben még többet is. Mint mondta, ők támogatni fogják az értelmes javaslatokat. A kormányfő azt mondta,
amikor az MSZP volt kormányon, akkor 12 százalékos munkanélküliség volt, ma van munka. Ma a minimálbér 290 ezer 800 forint, amikor ők voltak kormányon, akkor ez 73 ezer 800 forint volt.
A miniszterelnök azt is elmondta, koherens, munkahelyeket támogató gazdaságpolitikájuk van, ami ebbe illeszkedik, azt támogatni tudják.
Komjáthi Imre azt mondta, ő vállalja a szakpolitikai vitákat, nem fog elbújni, ő nem az az ember, aki nem mer kimondani bizonyos dolgokat.
Orbán Viktor szerint
az MSZP nem áll a munkások mögött, az egészen biztos, mert akkor támogatták volna azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt időszakban vezettek be. Ilyenek voltak például a gyermekek után járó adókedvezmények.
– Minden évben november 15-én hirdetjük meg moratóriumot és az április 25-ig tart – válaszolta Orbán Viktor Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselőnek. A miniszterelnök szerint semmi oka nincs, hogy változtassanak a kilakoltatási moratóriumon.
Hatezer devizahiteles per fut
A devizahitelesek ügye kapcsán elmondta, hogy az ötszázezer családot érintett, ma pedig hatezer per fut. Leszögezte, hogy a devizahitel-válságot lényegében felszámolta a kormány. Úgy vélte, hogy a hatezer ügyben fogadják el a bíróság ítéletét.
Kiemelte, ha uzsorások jelennek meg, akkor fel kell lépni a törvény erejével. Kitért rá, hogy nem javasol olyan intézkedést, ami a jelzálog intézményrendszerét összetöri.
A béremelések mértéke függ a háborútól
Jámbor András, a Párbeszéd képviselője gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdéseket tett fel a miniszterelnöknek. A kormányfő elmondta, a képviselő is részt vett a Szőlő utcai álhírbotrány terjesztésében, tehát Jámbor András is egy rágalmazó. Orbán Viktor azt mondta:
a béreken úgy lehet javítani, ha mindenkinek kicsit emelnek, vagy minden ágazatban külön emelnek, és területekről területekre haladnak.
Ezt két terület nem kapta meg: a szociális és a kulturális ágazat. Ezt a 2026-os költségvetésben meg akarják tenni. Jámbor András ezt követően a béremelések mértékéről kérdezett.
Orbán Viktor azt mondta, 10, és 20 százalék közötti lesz ez az emelés. A béremelések mértéke a háború lezárásától függ, de ez akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik.
Ha a háború elhárul, az új perspektívát nyit a gazdaságunknak.
A nagy találkozás
– A nemzetközi világban csak az a találkozó biztos, ami megtörtént – válaszolta Orbán Viktor Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének az azonnali kérdésére. A miniszterelnök jelezte, hogy az előkészítési fázisában van Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója. Mint mondta,
a háború blokkolja a gazdaságot, amit, ha sikerül feloldani, akkor más gazdasági lehetőségek állnak az ország előtt.
Minden magyar családnak úgy érdemes tekinteni a találkozóra, mint a magyar gazdaság és emberek elemi életkörülményeit befolyásoló eseményre – tette hozzá. Kárpátaljával kapcsolatban leszögezte,
a határon túli magyarok autonómiájának az ügyét mindig, mindenhol képviseli.
Azt javasolta Toroczkainak, hogy kövesse Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki folyamatosan nyilatkozik a kárpátaljai magyarok helyzetéről és autonómia törekvéseikről. Emellett folyamatosan egyeztetnek a kárpátaljai magyarokkal.
Alkotmányos kötelessége a magyar kormánynak, hogy lépéseket tegyen ennek a célnak az érdekében – fogalmazott a kárpátaljai autonómiatörekvésekkel kapcsolatban.
Veszélyes képernyőidő
Dúró Dóra azt kérdezte a kormányfőtől, meg tudják-e óvni a gyermekeket az okostelefonok által okozott ártalmakról. Orbán Viktor a Mi Hazánk mozgalom kérdésére elmondta: a saját lelkiismeretüket tekintik irányadónak.
Szeretnék megvédeni a gyerekeket, de nem akarják korlátozni a szülők jogait.
Szerinte meg kell vizsgálni, hogy az állam hol, és meddig avatkozhat be. A kormányon belül a munkamegosztás szempontjából a KDNP kezeli a témakört. Reméli, hogy lesznek javaslatok, amelyeket a kormány és az ellenzék is támogathat, és segítséget nyújthatnak majd ezáltal a szülőknek.
Dúró Dóra szerint az állam azt tekinti normának, hogy van okostelefon, és akinek nincs okostelefonja, az hátrányt szenved az oktatásban.
Orbán Viktor igazságtalannak nevezte a kormánnyal szemben megszavazott vádakat, ugyanis éppen ők tiltották be az iskolákban a mobiltelefonok használatát. Az informatika, mint oktatási eszköz létezik, szerinte azt kell megbeszélni hogy az eszköz meddig szolgálja a gyerekek javát, és hol kezdődik az a pont, amikor már árt. Erről kell értelmes vitát folytatni.