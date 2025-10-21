október 21., kedd

Sűrú napok

23 perce

Orbán Viktor elárulta: már készül az ünnepi beszéde

Címkék#harcosok klubja#Tisza-adó#békemenet#Orbán Viktor

A miniszterelnök üzent a Harcosok Klubjának. Orbán Viktor felhívta a figyelmet a Tisza-adó veszélyeire, valamint arról is beszámolt, hogy az ünnepi beszéde, amit a békemeneten, október 23-án a Kossuth téren mond el, már összeált. .

MW
Orbán Viktor elárulta: már készül az ünnepi beszéde

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktornak ezúttal is sűrű napja lesz, de nem mulasztotta el, hogy tájékoztassa a Harcosok Klubja tagjait – adta hírül a Magyar Nemzet. 

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött üzenetében elsőként a Mol százhalombattai finomítójában történt robbanással kapcsolatosan adott tájékoztatást.

Reggel egyeztettem a belügyminiszterrel és a Mol vezetőivel. A Mol ellenőrzés alatt tartja az eseményeket. Az ország üzemanyag-ellátása biztosított, a tűzesetet szigorúan kivizsgáljuk 

– közölte a kormányfő.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a nap folyamán a parlamentben is fontos szavazások várhatók.

Minden vállalásunkat teljesítjük. Fix 3 százalékos Otthon start. Fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak. Adómentesség az édesanyáknak. Adómentes csed és gyed. A családi adókedvezményt megduplázzuk

– sorolta Orbán Viktor. 

Jelezte, hogy 

a kormány továbbra is elkötelezett a családok és a nyugdíjasok támogatása mellett.

„Élelmiszer-utalványt adunk az időseknek, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és vizsgáljuk a 14. havi lehetőségét” – emlékeztetett.

A bejegyzésben a miniszterelnök az ellenzéki Tisza Pártot is bírálta, amely megszüntetne a lakosságot érintő számos kedvezményt:

Ha jön a Tisza, ezeknek kampó

– fogalmazott. 

„Ráadásul bevezetnék a Tisza-adót a jövedelmekre, a nyugdíjadóba pedig belerokkannának az idősek” 

– tette hozzá.

A kormányfő szerint az ellenzék „Weber és Brüsszel parancsát hajtja végre”, mivel „kell a pénz Ukrajnának”, és „a magyarok nem fontosak nekik”.

A miniszterelnök kitért nemzetközi kötelezettségeire is.

Délután telefonos egyeztetés António Costával, az Európai Tanács elnökével. A nemzeti ünnep és a békemenet után egyenesen Brüsszelbe utazom, uniós csúcs következik. Brüsszelnek Ukrajna a fontos. Nekem Magyarország. Nehéz meccs lesz

 – közölte Orbán Viktor.

„Az ünnepi beszéd a fejemben már alakul, lassan tollra és papírra is szükségem lesz”

– árulta el a miniszterelnök.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta bejegyzését a kormányfő, hozzátéve: „Még 173 nap!”

