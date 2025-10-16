Kapcsolatok
57 perce
Orbán Viktor II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban tárgyalt II. Abdullah ibn Al-Hussein királlyal, a Jordán Hasemita Királyság uralkodójával - tájékoztatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-t.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja II. Abdalláh jordán királyt a Karmelita kolostorban 2025. október 16-án
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
