október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kormányülés

57 perce

Orbán Viktor: meló van bőven

Címkék#kormánytag#Orbán Viktor#miniszterelnök#kabinet

A kormányfő bejelentkezett a kabinet szerdai üléséről.

MW
Orbán Viktor: meló van bőven

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésen

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében, amelyben megosztotta a kormányülésre érkező kormánytagokról készült fényképeket.

Csütörtökön reggel 8 órától kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Erről a miniszter posztolt szerda délelőtt közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu