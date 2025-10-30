Álláspont 1 órája

Orbán Viktor: a MOL nem pótolhatja a kiesését a vásárlók terhére

A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A kormányfő megerősítette: zajlik a nyomozás arról, hogy mi áll a baleset hátterében.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó – közölte a kormányfő. A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel – húzta alá Orbán Viktor.

