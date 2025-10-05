október 5., vasárnap

Nincs megállás

1 órája

Sűrű volt a hete a miniszterelnöknek (videó)

Címkék#Orbány Viktor#program#miniszterelnök

A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé videót az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Orbán Viktor jelezte, hogy nincs megállás: hétfőn a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) csúcstalálkozóján vesz részt.

MW
Sűrű volt a hete a miniszterelnöknek (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Újabb sűrű hét van mögöttünk” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videós beszámolóhoz. 

De nem állunk meg, holnap irány a TÁSZ-csúcs

– jelezte a hétfői programját a kormányfő. 

