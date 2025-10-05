Nincs megállás
1 órája
Sűrű volt a hete a miniszterelnöknek (videó)
A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé videót az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Orbán Viktor jelezte, hogy nincs megállás: hétfőn a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) csúcstalálkozóján vesz részt.
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Újabb sűrű hét van mögöttünk” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videós beszámolóhoz.
De nem állunk meg, holnap irány a TÁSZ-csúcs
– jelezte a hétfői programját a kormányfő.
Ezt ne hagyja ki!Veszprém
5 órája
Orbán Viktor: ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondok ellen (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre