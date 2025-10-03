Orbán Viktor: nem akarunk meghalni Ukrajnáért (videó)

„Nem véleményvita van az Európai Unióban, hanem a cselekvésről gondolunk teljesen mást az Ukrajnában folyó háborúról” – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök részt vett Koppenhágában az uniós csúcson, ahol első alkalommal ismertették azokat a konkrét terveket, amelyek az unió háborús stratégiájáról szól.

A beszélgetést itt tudja megtekinteni:

„A vélemények tetteket és cselekvést takarnak. Amikor azt mondják a többiek, hogy Ukrajna a mi háborúnk, azt jelenti, hogy fegyvert, pénzt, talán később embert is kell küldeni. Ez nem egy véleményvita, itt az a kérdés, hogy mit csinálunk” – foglalta össze a tanácskozás fő témáját Orbán Viktor. A kormányfő szerint az európai háborús stratégia, amit a koppenhágai uniós csúcson bemutattak, tévedésen alapul.

Emlékeztetett: minden nap meghal több ezer ember, elégetnek sok százmillió eurót, és folyamatos a kockázata annak, hogy az európaiak is egyre mélyebben vonódnak be a háborúba. A végén pedig azok kerekednek felül, akik embert akarnak küldeni Ukrajnába. Elköltöttek eddig 170-180 milliárd eurót, miközben Európa komoly gazdasági bajban van. Ennek a stratégiának nincs racionális alapja, ez az egész egy délibáb – tette hozzá.