36 perce
Orbán Viktor: uniós polgárok nem vívnak csatát, az unió mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna (videó)
Plenáris ülést tart ma a Magyar Állandó Értekezlet a Várkert Bazárban, ahol a miniszterelnök is beszédet mond.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
A nemzetpolitikában egyetlen szót sem lehet a kockázat súlya nélkül kiejteni, a mai találkozón is igyekszem eszerint eljárni – kezdte beszédét Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, a mostani aktualitás abban a dilemmában foglalható össze, hogy háború vagy béke. Amikor háború van, akkor sok mindent nem lehet, ezért a Kárpát-medencében élő magyarok számára ez a legfontosabb kérdés. A miniszterelnök tájékoztatott: az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne.
Ursula von der Leyennek azonban semmilyen felhatalmazása nincs uniós vezetőként erről beszélni, mert ez tagállami hatáskör. Közben egymásra licitálnak az európai vezetők ebben a retorikában
– emelte ki a kormányfő.
Az unió ma nyíltan felvállalja, hogy az ukránok mögött áll
Orbán Viktor leszögezte: uniós államok katonái nem állomásoznak Ukrajnában, ha igen, akkor csak titokban és bizonyos feladatokra. Uniós országok polgárai fizikai értelemben tehát nem vívnak csatát, az unió mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna. Ez azt jelenti, hogy nem mi harcolunk, hanem valaki mást harcoltatunk. A proxyháborúnak régen az volt a lényege, hogy ne derüljön fény arra, hogy ki áll a harcoló fél mögött. Az unió ma azonban nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.
– Ha az európai vezetők nem hackelnék meg, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a béketárgyalásokkal, már létrejött volna az orosz-ukrán csomag
– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a valóság az, hogy akik döntéshozói az EU-nak, háborús stratégiát folytatnak, az országok többsége pedig része ennek a stratégiának, és a gazdaságot át akarják állítani hadi gazdasággá. – Ez nem tőlünk messze zajlik, hanem az európai politika napi valósága – mondta a miniszterelnök.
Most a legmagasabb annak a veszélye az orosz-ukrán háború kezdete óta, hogy Európa belemenetel egy háborúba
Orbán Viktor rámutatott: az Európai Unió már 180 milliárd eurót költött el az ukrán háborúra, és miután kifogynak a készletekből, újabb 40 milliárd eurós csomaggal szeretné segíteni a háborút az unió.
Amikor háborúról beszélünk, nem csak emberéletről beszélünk, hanem pénzről és gazdasági következményekről is. A következő hétéves uniós költségvetést átnézve azt látni, hogy annak 25 százalékát különböző jogcímeken keresztül az ukránoknak adnák, miközben Kijev még nem is tagja az uniónak, csak egy entitás – fűzte hozzá.
A kormányfő jelezte: most a legmagasabb annak a veszélye az orosz-ukrán háború kezdete óta, hogy Európa belemenetel egy háborúba. Hozzátette:
Magyarországnak van ellenjavaslata, de minden javaslat annyit ér, amekkora erő van mögötte. Ennek nincs súlya jelenleg az európai vitákban, azonban keresztényi kötelesség egy ilyent felmutatni a miniszterelnök tájékoztatása szerint.
Úgy fogalmazott: Magyarország álláspontja, hogy Európának azt kellene csinálnia, mint az USA-nak, azaz tárgyalnia kellene. A magyar javaslat, hogy az unió ne a nézőtéren ücsörögjön, hanem tárgyaljon önállóan az oroszokkal. Megjegyezte: az oroszok 140 millióan lehetnek, az uniós tagországok lélekszáma meghaladja a 400 milliót, de gazdaságban, katonai költségvetésben is messze az oroszok fölött állunk, leszámítva a nukleáris kapacitás kérdését.
Fel kellene építeni egy új uniós biztonsági rendszert
A kormányfő kiemelte: Európa nagyságrendileg erősebbek az oroszoknál, ennek ellenére mégis úgy nézünk ki, mintha az oroszok erősebbek lennének, mint mi. Orbán Viktor elmondta: van olyan elnök, aki szerint tárgyalni kell majd, de nem most. Az uniós álláspont mélyrétegeiben vannak különbségek a kormányfő tájékoztatása szerint. Orbán Viktor szerint fel kellene építeni egy új uniós biztonsági rendszert.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy még ha vége is lenne a háborúnak, egy fegyverkezési verseny kellős közepén találnánk magunkat, ami a magyar embereknek nem tenne jót.
– Az, hogy folyamatosan fegyverekre költsünk, ellentétes a magyarok érdekeivel. Ezt csak úgy lehetne megállítani, ha egy nemzetközi megállapodást kötnénk ezzel kapcsolatban. Hosszabb tárgyalások eredményeként meg kellene állapodni az oroszokkal – vélekedett, kiemelve, hogy egyre élesebb kérdéssé válik Ukrajna uniós csatlakozása, miután a háborús sikerei elmaradnak. A kormányfő kifejtette, az ukránok haderejét, a fizetéseket, a katonai eszközöket is mi fizetjük, az amerikaiak kiszálltak ebből, csak eladnak, amit az unió megvásárol és eljuttatja az ukránoknak – mondta.
A háború megfojtja a fejlődést
– Ennek az az eredménye, hogy az EU-s gazdaság stagnál, a háború megfojtja a fejlődést, ez elsősorban a német gazdaságra érvényes. Amíg háború van, az európai gazdaság nem tud fejlődni. Ha véget érne a háború, vagy egy tűzszünet jönne létre, rövid időn belül háromszorosára nőne a gazdasági növekedés, Magyarország esetében egy százalék helyett három százalékra nőne – jelezte.
A miniszterelnök elmondta, jövő héten EU-csúcs lesz, ahol a háborúról, a háború finanszírozásáról, a befagyasztott orosz vagyonról és az ukránok EU-s csatlakozásáról lesz szó. – A jó hír, hogy a szlovákok és a csehek is más pályára állnak majd, feltéve, ha a cseh választópolgárok akarata a kormányalakításban is érvényesül – jegyezte meg.
A kormányfő tájékoztatott: ha sikerül a cseh kormányalakítás, akkor négy olyan miniszterelnök lesz az uniós tanácsban, akik békepártiak, a józan ész talaján állnak: az olaszok, csehek, szlovákok, és mi, magyarok. Lengyelországban emellett minden recseg, ropog.
– Azonban négyből hárman így is megvannak, és megpróbálkozhatunk a V4 újra indításával
– jelentette ki a kormányfő. Azt is mondta, sokan nem érdekeltek egy több tízmilliós közép-európai gazdasági blokk létezésében, így ezek szét is feszíthetik az együttműködést, ha nem vagyunk résen. Orbán Viktor elmondta: van szufla és életerő a magyar gazdaság szereplőiben.
A kormányfő szerint születőben van egy új világ, felismerhető formái vannak ennek, de még nem kifejlett. Amerikában január óta radikális politikai fordulat történt, a globalistákat leváltotta egy patrióta kormányzat, amely megpróbálja jelentős változások árán megőrizni az USA szerepét a világpolitikában. Ezzel az amerikai vezetés visszatért a józan ész politikájához.
A Magyar Nemzet Youtube-oldalán élőben követhetik a kormányfő felszólalását: