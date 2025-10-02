1 órája
Ruszin-Szendi Romulusz ellen több feljelentést is tettek
Magyar Péter honvédelmi szakértője nagyobb bajba kerülhet, mint gondolná.
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény – erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt korábban, írja a Magyar Nemzet.
Ruszin-Szendi egyébként már a ferencvárosi tiszás gyűlésen bűncselekményt követhetett el Budai Gyula miniszteri biztos szerint, aki az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával tett feljelentést a Tisza Párt honvédelmi szakértője ellen.
A magyar társadalom elutasítja, hogy Ruszin-Szendi fegyvert viseljenA magyarok többsége helyesli, hogy visszavonták a Tisza politikusának fegyverviselési engedélyét.
A fegyverbotrány előzménye, hogy egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal ment a Tisza Párt ottani, májusi rendezvényére. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség. Sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál – ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. Budai Gyula emiatt is a hatóságokhoz fordult.
Ruszin-Szendi beismerte: „Rengeteg gyűlölet van bennünk” (videó)Nem éppen a szeretet áradt Magyar Péter szakértőjéből.
A Magyar Nemzet cikke szerint
Ruszin-Szendi vonzódása a fegyverhez elsősorban amiatt tűnik súlyosnak, mert a korábbi vezérkari főnök különféle megszólalásaiban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.
További részletekért kattintson.