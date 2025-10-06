Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit Ukrajnában és a Közel-Keleten is

A tárcavezető szerint a második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság.

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a Közép-Európára legnagyobb hatást gyakorló két háború, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus közös vonása, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt.

Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni és aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.