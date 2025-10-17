október 17., péntek

Tárgyalás

1 órája

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére

Címkék#háború#Vlagyimir Putyin#Szijjártó Péter

„Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak előkészületeit” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai–orosz csúcstalálkozó megrendezésére

Donald Trump és Vlagyimir Putyin az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben, 2025. augusztus 15-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Szergej Bobilev

A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond, miután megállapodásokat írt alá Mustapha Berraffal, az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének elnökével a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. október 13-án 
Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába

– folytatta.

Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, s megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit

– tette hozzá.

 

