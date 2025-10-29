Szijjártó: a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral.

A külgazdasági és külügyminiszter tudatta, hogy a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett

– tájékoztatott.