Energiaellátás 36 perce

Szijjártó Péter: senki nem veheti el a magyar családoktól az alacsony energiaárakat (videó)

A magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter, fontos részleteket osztott meg Magyarország energiaellátásáról. Kiemelte, hogy senki sem veheti el a magyar családoktól az olcsó energiát, és hangsúlyozta: nem engedjük, hogy bárki elvegye Európa legalacsonyabb gázárait a magyar háztartásoktól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotó: Soós Lajos

Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy nem hagyják, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedik, hogy elvegyék a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait – írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminszter megjegyezte: Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák.

