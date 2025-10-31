október 31., péntek

Farkas névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diplomácia

1 órája

Szijjártó Péter elindult az UNESCO közgyűlésére (videó)

Címkék#UNESCO#Magyarország#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán jelentkezett az UNESCO közgyűlése előtt. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta: kulcskérdés a kulturális és vallási örökségünkből származó előnyök megőrzése.

Szijjártó Péter elindult az UNESCO közgyűlésére (videó)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentkezett pénteken – írja a Magyar Nemzet. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében azt közölte: ilyenkor még a kakasok is alszanak.

A külügyminiszter a hajnali órákban indult el az UNESCO közgyűlésére. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta: Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad.

Ennek a megőrzése kulcskérdés számunkra. Ma ezekről lesz szó Szamarkandban, Üzbegisztán – hangsúlyozta a miniszter.

Borzasztóan korán van, de az időeltolódás ellenünk dolgozik, úgy hogy indulni kell

– tette hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu