Kínos videó tűnt el a Tisza-sziget csatornájáról: a párt nem árulja el az okot

Hallgatásba burkolóznak Magyar Péterék arról, miért törölték az etyeki Tisza-sziget YouTube-csatornájáról az augusztusi rendezvényről készült videót, ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke többek között azt fejtegette: számtalan dologról nem lehet beszélni, „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy „nem csak Tarr Zoltánt törölték a Tiszában, hanem az elhíresült videót is”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Emlékezetes, hogy az említett etyeki tiszás fórumon szóba került az adórendszer átalakítása is, a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt és a közönséget is megszavaztatta, a többség pedig egyetértett az adóemeléssel járó változtatással –olvasható a Magyar Nemzet oldalán.