Csak a szokásos

28 perce

Újabb zavar a manipulációs kerekasztalnál

Címkék#társadalom#Nemzet hangja#kerekasztal

Az Idea közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint a társadalom döntő többsége többkulcsos személy jövedelemadót akar, a tiszás szavazóknak egyenesen a 86 százaléka gondolkodik így. Legalábbis az Idea szerint.

MW
Újabb zavar a manipulációs kerekasztalnál

Magyar Péter

Fotó: Hatlaczki Balazs

Csak a Fidesz–KDNP-szavazók nem támogatják a többkulcsos adórendszer elvét – közölte legújabb, október elején végzett felméréséről pénteken a közösségi médiában az Idea Intézet - írta a Magyar Nemzet.

Az egyébként a manipulációs kerekasztalhoz sorolható közvélemény-kutató cég részletezte az eredményeket, eszerint

„a társadalom többsége igazságosabbnak tartja, ha a magasabb jövedelemmel rendelkezők a költségvetéshez nagyobb részben járulnak hozzá adó formájában, többségi elvárás a személyi jövedelemadó rendszerétől, hogy csökkentse a vagyoni különbségeket”. Ezután sietve megjegyezték, hogy „erről csak a Fidesz–KDNP-szavazók gondolkodnak másképp.

Az Idea kifejtette, hogy az egykulcsos jövedelemadó-rendszer minden jövedelemre azonos adókulcsot alkalmaz, míg a többkulcsos célja, hogy a magasabb összegekre nagyobb közterhet írjon elő, ezáltal mérsékelve a jövedelemkülönbségeket. Felmérésük szerint utóbbit várja el a szja rendszerétől a népesség közel kétharmada (63 százalék), és csak fele ennyien vélik úgy (30 százalék), hogy mindenkire ugyanazt az adósávot kell alkalmazni. Az Idea szerint az ellenzéki szavazók többsége, a Tiszára voksolók 86 százaléka – hasonlóan a DK-sokhoz – a jövedelemkülönbségek csökkentésének célja mellett áll, vagyis az Idea felmérése alapján a többkulcsos adót támogatja.

A mostani felmérés azért különösen érdekes, mert néhány hónappal korábban még egészen más volt a helyzet. A Tisza ugyanis Nemzet hangja néven rendezett támogatói körében véleménynyilvánítást, az eredményeket áprilisban ismertette a pártelnök. Akkor Magyar Péter egyrészt arról beszélt, hogy majdnem 1,4 millió ember vett részt kezdeményezésükben. Aztán közölte azt is: 

a tiszások 81,9 százaléka arra szavazott, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9 százalékra csökkenjen. Vagyis több mint egymillióan akkor az egykulcsos adót akarták.

A teljes cikkért kattintson. 

