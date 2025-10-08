október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sok kérdést vet fel

1 órája

Ukrán katonai kapcsolatok a Tisza-applikáció mögött?

Címkék#Tisza Párt#ukrán hadsereg#applikáció

A Tisza-applikáció fejlesztőjének háttére nem mindennapi: a vezérigazgatói pozíció mellett tagja egy olyan civil szervezet felügyelőbizottságának is, amely az ukrán hadsereggel működik együtt. Ez újabb kérdéseket vet fel az alkalmazás céljaival és szándékaival kapcsolatban.

MW
Ukrán katonai kapcsolatok a Tisza-applikáció mögött?

Magyar Péter őt találta a legalkalmasabbnak a Tisza Világ kifejlesztésére

Forrás: Facebook

A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. Ráadásul a tény, hogy ő egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja, rengeteg kérdést vet fel. Ugyanis ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg Da Vinci Wolves elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést – írja a Ripost.

Oleh Ostroverkh
Forrás: Ripost

A Defence Robotics UA egy civil szervezet, amely az ukrán hadsereg robotikai és drónfejlesztéseit támogatja, és az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában is részt vesz. Szoros kapcsolatban áll a Da Vinci Wolves zászlóaljjal, amely az orosz–ukrán háborúban robotikai rendszereket is alkalmaz.

Ez felveti a kérdést, hogyan kerülhetett egy ilyen katonai háttérrel rendelkező cég vezetője a Tisza-applikáció fejlesztésébe, és milyen adatokhoz férhetett hozzá.

Korábban is szivárogtak ki személyes adatok a Tisza párt aktivistáiról. Most azonban közel 20 ezer felhasználó adatai, köztük nevek, anyja neve, lakcím, e-mail és telefonszám, valamint a tényleges tartózkodási helyük és választókerületük is nyilvánosságra kerülhetett.

A teljes cikk ITT olvasható el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu