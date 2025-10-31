október 31., péntek

Best of Tisza

38 perce

Vigyázat, letagadják! – a kormányfő bemutatta, mire készülnek Magyar Péter emberei (videó)

Címkék#Tarr Zoltán#Best of Tisza#Orbán Viktor#nyugdíjrendszer#Magyar Péter

A közösségi oldalán tett közzé egy videót Orbán Viktor, amelyben összegyűjtötte a Magyar Péterhez és pártjához köthető tiszás szakértők ominózus, elhíresült kijelentéseit.

MW
Vigyázat, letagadják! – a kormányfő bemutatta, mire készülnek Magyar Péter emberei (videó)

Magyar Péter, aTisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Best of Tisza” – írta Orbán Viktor miniszterelök a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben megszólal Magyar Péter, Tarr Zoltán és Simonovits András közgazdász is. 

Akiket mi megerősítünk, fellépnek a rendezvényeinken, azok természetesen a Tisza Pártnak az álláspontját képviselik. Hogyha Tisza-alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoportvezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen

– hangoztatja mindjárt kezdésként Magyar Péter, mintegy megerősítéseként annak, amit pártjának alelnöke és EP-delegációjának vezetője, Tarr Zoltán jelent ki a nyugdíjrendszerre vonatkozó tiszás tervekkel kapcsolatosan.

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre

– hangoztatja Tarr.

Erre erősített rá Simonovits András, aki azt fejtegeti, hogy

„ a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne”.


Elhangzik az is, amit a tiszás közgazdász az ATV-ben válaszolt a műsorvezetőnek, amikor utóbbi azt firtatta, hogy ha nincs Erzsébet-utalvány, nincs nyugdíjprémium, akkor mégis mi lenne a megoldás.

Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert

– fogalmaz Simonovits.

Az összeállítás végén Tarr Zoltán elhíresült kijelentése hangzik el, miszerint

Nagyon sok mindent lehet, meg kellene, választást kell nyerni, és aztán mindent lehet. De nem kell ezt a választás előtt részletezni.

„Vigyázat, letagadják!”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. 

