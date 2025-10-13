1 órája
Fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz
A XXI. Század Intézet a hátralévő időben rendszeresen jelentkezik kutatásokkal, mutatjuk a legfrissebbet.
Orbán Viktor miniszterelnök (középen) beszédet mond a Tátra téri piacon tartott aláírásgyűjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Fél év van hátra a választásig. Túl vagyunk egy mozgalmas nyáron és egy viharos szeptemberen, közeleg a hajrá. Most már minden hétnek, minden napnak jelentősége lehet – írja a XXI. Század Intézet legfrissebb felmérésében, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Az intézet úgy döntött, hogy
„A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel, a választásokig hátra lévő hónapokban rendszeresen jelentkezik majd kutatásokkal.
„Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre.”
Debütáló kutatásuk a pártok versenyére irányul. Arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktívak, tehát azok, akik arról nyilatkoztak, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnap esedékes választáson, mely pártokra adnák a voksukat.
A kutatás azt mutatja, hogy vezet a Fidesz, és négypárti parlament alakulna.
A politikailag aktívak
- 44 százaléka Fidesz-szavazó,
- 41 százalék szavazna a Tiszára,
- 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra
- és 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra
egy most vasárnapi országgyűlési választáson. A Demokratikus Koalíció nem jutna be a parlamentbe (3 százalék).
Módszertan
Jelen kutatás a XXI. Század Intézet „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezésű kutatási projektje keretében készült, 2025. október 6–8. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentálja a felnőtt magyar társadalmat nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség alapján. A véletlenszerűség, valamint az egyes csoportokban az interjúszámok maximalizálása miatt, a különbségeket súlyozással pontosítjuk. A súlyozott adatbázisból a politikailag aktívak bázisán vizsgáljuk a pártpreferencia adatait. Politikailag aktívaknak azokat nevezzük, akik arról nyilatkoztak, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnap esedékes választáson. A biztos pártválasztókat egy halmazba soroljuk azokkal, akiknek politikai szimpátiája a politikai issuek-ra vonatkozó további kérdések alapján valószínűsíthető. Így áll elő az egyes pártokat támogató szavazó (pl. „Fidesz-szavazó”). A kutatás tehát az összes aktív, részvételében biztos választópolgár preferenciáját tartalmazza, direkt közlés vagy segédkérdések segítségével történő beazonosítás alapján a pártok valószínűsíthető országos listás eredményeire vonatkozóan.