Szijjártó Péter: lehet, hogy nem kellett volna ukrán szálú vállalatot alkalmazni (videó)

„Adatszivárgás a Tiszánál” – írta a Facebook-oldalán közzétett videóhoz Szijjártó Péter.

„Ugye a Tisza világ applikációból több felhasználó, talán az összes felhasználó adata is kiszivárgott. Magyar Péter arról beszélt, hogy külföldi szolgálatokkal kell szembenézniük az ő szakembereiknek. Külügyminiszterként vagy a kormánynak van-e azzal dolga ön szerint, hogy megvédjék ezeknek a magyar állampolgároknak az adatait külföldi szolgálatokkal szemben?” – tette fel a kérdést a felvételen az RTL riportere Szijjártó Péternek.

Nekem nem tisztem véleményt mondani arról, hogy a Tisza Párt helyesen döntött-e akkor, amikor egy ukrán szállal rendelkező céggel kötött szerződést akármilyen internetes vagy digitális dologra is, és nem tudom, hogy mennyire megalapozott a csodálkozása a párt elnökének akkor, amikor kiderül, hogy ezek az adatok aztán kiszivárognak

– idézte a külgazdasági és külügyminiszter reagálását a Magar Nemzet.