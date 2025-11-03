november 3., hétfő

Adatszivárgási botrány

1 órája

Földrajzi koordinátákat is rögzítettek a Tisza alkalmazásában

Címkék#Tisza Párt#adatbázis#koordináta#applikáció#adatszivárgás

A Tisza világ rögzítette és eltárolta azokat a földrajzi koordinátákat, ahonnan a felhasználók regisztráltak Magyar Péterék telefonos alkalmazásába – erre lehet következtetni a múlt hét végén kiszivárgott, kétszázezer ember nevét tartalmazó adatbázisból. A megoldás több ok miatt is veszélyes – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

MW
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: MATE KRISZTIAN

Adatok egész sorát gyűjtheti a felhasználókról a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazása, a Tisza világ. Ez immár azok előtt is világos lehet, akik nem olvastak utána, vagy nem regisztráltak az applikációba, a múlt hét végén ugyanis egy kétszázezer nevet tartalmazó lista került ki a világhálóra – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. 

A lap megírta, hogy számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis a Tisza világból szivároghatott ki. Az interneten fellelhető listában címadatok is szerepelnek, ezeknek pedig meg is van a maguk szerepe. Miként arra korábban a Mandiner emlékeztetett, ha a felhasználók megadják tartózkodási helyüket, a Tisza világ tájékoztatja őket a közelben lévő párteseményekről.

A címeken kívül azonban földrajzi koordináták is láthatók a listában a legtöbb név mellett. A szélességi és a hosszúsági adatok azt a helyet jelölhetik, ahonnan az adott felhasználó annak idején regisztrált a Tisza applikációjába.

Az adatvédelmi tapasztalatok szerint a koordináták rögzítése és hosszú távú tárolása több ok miatt is veszélyt hordoz magában – különösen olyan durva adatszivárgáskor, mint ami most történhetett. Először is a földrajzi adatok alkalmasak lehetnek a felhasználók azonosítására. Különösen akkor, ha az érintett más adatai, mondjuk közösségi médiás profiljai is nyilvánosságra kerülnek. Ilyenkor az érintett élete mások előtt szinte nyitott könyvvé válhat – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. 
