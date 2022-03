Miközben folyamatosan a jobboldalt támadják azzal, hogy nem elég befogadó, maga a baloldal jelöltje tesz vállalhatatlan kijelentéseket egyes társadalmi és vallási csoportokkal kapcsolatban. Márki-Zay tett már nőellenes, vidékellenes, jobboldali szavazókat sértő kijelentéseket, és volt, hogy zsidózott is – írja az Origo.

Mindezek a megnyilvánulások annak ellenére történnek, hogy szemmel láthatóan próbál megfelelni minden társadalmi és vallási csoportnak.

Csakhogy erre képtelen, mert valamiért mindig kicsúszik valami a száján, aminek nem kellene...

A leggyakrabban talán a vidéki embereket sértette meg – pontosabban csak azokat a vidékieket, akik nem rá szavaznak. Nevezte őket egyszerűnek, tudatlannak, ostobának is. Szokásához híven aztán, amikor megpróbálta kimagyarázni egy-egy korábbi sértő mondatát, mindig csak még mélyebbre süllyedt – így jutott el például a vidéki emberek lebunkózásáig is.

Egy decemberben közzétett videóban arról értekezett:

„Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak,

hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról,

hogy ki hozza be a migránsokat, ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni, akkor sem, ha ez egyes ellenzékieknek nem tetszik.” Később azt mondta a migrációval kapcsolatban: ha nem juttatják el mindenkihez az üzenetüket, akkor még mindig rendkívül

sok szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba ember emiatt fog a Fideszre szavazni.

Aztán amikor bocsánatot próbált kérni egy korábban elkövetett sértésért, azt mondta: „(...) az, hogy vannak vidéken tudatlanok, és a Fidesz ezekre építi a kampányát, ez nem azt jelenti, hogy minden vidéki tudatlan. Nyilvánvalóan sem én, sem a legtöbb polgármester nem az” – tehát a vidéki fideszesek mindenképp tudatlanok, de nagyrészt a nem fideszesek is...

Aztán újabb sértegetésbe bonyolódott, amikor, miután lebunkózta a vidékieket, ezzel próbált mosakodni: „(...) ez ugyanolyan félreértés, kedves liberális barátaim, mint amikor a fideszesek azt állítják, hogy én a vidékieket bunkónak nevezem. Nem!

Az, hogy vannak vidéken bunkók, az nem azt jelenti, hogy minden vidéki bunkó.

Sok jobboldali vidéki ember felkaphatta a fejét erre a Márki-Zay-féle kijelentésre is: „(...) hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.” Előkerült egy olyan videó is, amelyen Márki-Zay arról beszélt, hogy egy aktivistája megpróbálta megváltoztatni néhány vidéki ember politikai gondolkodását, de csak kevés volt köztük, aki reggel tíz órakor nem volt részeg vagy agymosott.

Márki-Zay egyrészt elfelejti azt a fontos tényt, hogy a magyarok túlnyomó többsége vidéki; másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy előítéletekkel él és lenézi az embereket, alpári jelzőkkel illet egész társadalmi csoportokat.

Nagy felháborodás követte a baloldal jelöltjének azokat a szavait is, amelyekkel a fogyatékkal élőket sértegette. Egy élő Facebook-bejelentkezésében fogyatékosnak nevezett minden olyan embert, aki a Fideszt támogatja. A fogyatékkal élőket képviselő szervezetek ezt követően visszautasították azt, hogy Márki-Zay negatív kontextusban beszélt róluk, sértőnek szánt jelzőként használva a „fogyatékos” szót.

Az illegális bevándorlás ellenzőiről és a rezsicsökkentés támogatóiról akként nyilatkozott:

azok sötétben tartott, trágyával etetett gombák.Emlékezetes, hogy éppen ő, aki nyilvánvalóan előítéletekkel küzd, elmeháborodottnak nevezte azokat a szülőket, akik féltik a gyerekeiket az LMBTQ-propagandától.

A baloldal jelöltje primitív módon sértegette a nőket is, érdekes módon az egyik megszólalásában maga Dobrev Klára is érintett volt, aki azonban ezt nem kérte ki magának. Márki-Zay ugyanis azt találta mondani: Dobrev Klára annak ellenére tehetséges, hogy nő. De hallgattak a máskor olyan hangos feministák is, amikor a baloldal jelöltje a vidéki bunkózást kombinálta a nőgyűlölettel:

Például a keresztrejtvényfejtős megoldás, és tessék elképzelni, hogy küldtek nekem, ez a vidéki Fidesz-szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztrejtvény újságot. Tehát fantasztikus, ez a szegény asszony, lehet, hogy egyébként asszony, nem tudom, a helyesírása alapján gondolom csak.

Gyurcsány jelöltje egy fonyódi fórumán, a jobbikos jelöltet támogatva, arról beszélt: a baloldali összefogás külön-külön is képviseli a fasisztákat és a kommunistákat. Egy korábbi magyarázkodásával még mélyebbre süllyedt, amikor egészen konkrét zsidózásba kezdett,

kifejezve azt, hogy származásuk és vallásuk alapján tartja politikustársait.

Úgy fogalmazott, hogy „a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Egyet tudok konkrétan, én őt nagyon nagyra becsülöm”.

Üzenetet hordoz az is, hogy a fentebb elsorolt sértések egyikéért sem kért bocsánatot az érintettektől Márki-Zay Péter annak ellenére sem, hogy erre több alkalommal felszólították.

Borítókép: Márki-Zay Péter (MTI/Balogh Zoltán)