Még március elején jelentette be Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, hogy törvényi kötelezettségén túl is biztosít médiafelületet a pártoknak a közmédia, ezért az országgyűlési választáson országos listát állító pártok az M1-en és a Kossuth Rádióban mutathatták be programjukat – írja a hirado.hu.

A választáson részt vevő pártoknak ezen túlmenően is lehetőségük lenne hirdetéseikkel megjelenni a közmédia csatornáin, ám ezzel eddig sem a Normális Élet Pártja, sem az ellenzéki összefogás nem élt. Eközben ezek a pártok és politikusaik annak ellenére rendszeresen kritizálják a közmédiát, hogy a különböző csatornáin és felületein rendszeresen jelenik meg a baloldali álláspont. A politikai hirdetések lehetőségének elutasítása azért is különös, mert az RTL Klubon jelentős számban láthatók a baloldali pártok politikai üzenetei.

A választási törvény és médiatörvény szabályai szerint a választási időszakban minden listát állító párt napi három alkalommal ingyenesen közzéteheti reklámjait a Duna Televízión és a Kossuth Rádióban. Ez a választásig tartó időszakban összesen, listánként 130-nál is több megjelenési alkalmat jelent.

A Közmédia Választási Iroda március 3-án küldte ki tájékoztatóját az ingyenes politikai reklám lehetőségéről és annak részleteiről a jelölő szervezeteknek, ezek sugárzása pedig március 11-én kezdődött. Az igényüket jelző pártok az első megjelenésüktől kezdve minden nap a maximális három-három alkalommal jelentek meg a Duna Televízió és a Kossuth Rádió műsorán.

Borítóképünkön az Egységben Magyarországért nagygyűlése Budapesten, a Műegyetem rakparton 2022. március 15-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt