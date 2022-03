Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel csütörtökön azt közölte, hogy a katasztrófavédelem a szolgálatcsúsztatás alkalmazásával biztosítja a készenléti szolgálatot ellátó állományának a választójog gyakorlását.



A készenléti szolgálatot adó tűzoltók 24 órás váltásos szolgálatot látnak el, ami 7 órakor kezdődik, a szavazóhelyiségek pedig vasárnap 6 órakor nyitnak. Így azokat a tűzoltókat, akik nem érnek be a szolgálati helyükre 7 óráig, megvárják a váltótársaik. A szolgálatcsúsztatást a szolgálatvezetők bonyolítják.



A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága csütörtöki közleményében azt írta, biztosítják a szolgálatban álló munkatársaiknak is a szavazáson való részvételt. Ennek érdekében az intézmények vezetői úgy szervezik meg az állomány szolgálatát a választás napján, hogy az akkor munkában lévő kollégáknak is legyen lehetőségük szavazatukat leadni.



Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége a szolgálatban lévő rendőrök számára is biztosított, minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot.



A hivatásos rendőrök csak polgári ruhában vehetnek részt a voksoláson, és szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek önvédelmi fegyvert vagy más kényszerítő eszközt.



A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI megkeresésére azt közölte: Magyarországon minden katona - mint valamennyi erre jogosult magyar állampolgár - szabadon gyakorolhatja választójogát. Ebben a korábbi évekhez képest nincs változás: mind a belföldön, mind a külföldön szolgálatot teljesítő katonáknak van lehetőségük élni szavazati jogukkal. A szavazással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról - az átjelentkezés, a határidők - a honvédelmi tárca a választást megelőzően széleskörűen tájékoztatta a katonákat.



A külföldön történő szavazás csaknem ezer külszolgálaton lévő magyar katonát érint. A missziókban szolgáló katonák a külföldön élő magyar állampolgárokhoz hasonlóan, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokként a külképviseleteken gyakorolhatják szavazati jogukat.

Borítókép: Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke mutatja az április 3-ai országgyűlési választás és a vele egy napon rendezett népszavazás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában 2022. március 9-én.