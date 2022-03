Nem tudtam, de nagyon örülök nekik, hogy ők fizették az ebédünket – ezt válaszolta Márki-Zay Péter a Mediaworks Hírcentrum DatAdatra vonatkozó kérdésére. A baloldal közös miniszterelnök jelöltje már korábban is elismerte, hogy Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adathalász cége segíti a kampányát. Az Index pedig a közelmúltban számolt be arról, hogy március 17-én, Vecsésen, egy étteremben a számlát a DATADAT PROFESSIONAL KFT. nevére állították ki. Az Index szerint ez tiltott kampányfinanszírozás gyanúját is felvetheti.

Borítókép: részlet a videóból