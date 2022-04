Közleményükben azt írták, az NVI-hez a végleges adatok szerint 318 083 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 264 031 lett, míg a beérkezett levélcsomagok közül mintegy 50 ezernél volt érvénytelen a szavazási irat.



Az NVI közölte azt is, hogy az előzetes összesítés részeként beszkennelték a levélben szavazók szavazólapjait és elvégezték az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását. Ezt követően a szavazatokat kézzel is megszámolják, a végeredményt pedig majd a kézi számlálás eredménye adja. Hozzátették: dolgoznak a levélszavazatok népszavazási szavazólapjainak összesítésén is.



Az NVI emlékeztetett: szombaton mind a 106 országgyűlési egyéni választókerület (oevk) egy-egy szavazatszámláló bizottsága dolgozik abban a szavazókörben, ahová az átjelentkezők és a külképviseleti szavazáson résztvevők voksai megérkeztek, ezeket a szavazatokat ugyanis a kijelölt szavazókörök voksaival együtt számlálják meg.



Ez alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok még szombaton megállapítják a szavazás egyéni választókerületi eredményét, a területi választási bizottságok pedig az országos listás választás részeredményét. Az országos listás választás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, legkésőbb április 22-én - írták.

Borítókép: a levélben érkezett szavazatokat dolgozzák fel a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Alkotmány utcai központjában 2022. április 6-án (MTI/Koszticsák Szilárd)