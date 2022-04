Mindig elmondtuk, hogy ha az országnak polgári-kereszténydemokrata-jobbközép kormánya van, akkor a demokrácia erős, (...) egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelmét jelenti, és erős felhatalmazást ad az új Országgyűlésnek

– fogalmazott.

A miniszter elmondta: az urnáknál a szavazás befejeződött, a választási helyiségek bezártak, és úgy tudják, hogy nagyon kevés helyen, nagyon kevesen várakoznak, tehát semmi akadálya annak, hogy negyed-fél óra múlva az utolsó szavazóhelyiség is bezárjon.

Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak, akik éltek állampolgári jogukkal és részt vettek az országgyűlésiképviselő-választásokon, függetlenül attól, hogy kire szavaztak. Külön köszönetet mondott azoknak, akik a kormánypártokat támogatták.

Emellett elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a választás lebonyolításában működtek közre. Mint mondta, több tízezer ember dolgozott azon, hogy a választás technikai lebonyolítása hibátlan legyen. Hozzátette: úgy látják, hogy – ahogy eddig is – a magyar választási szervek most is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Elmondta azt is: csaknem százezer aktivista vett részt a kormánypártok részéről az utolsó napokban a választásokon való részvételre buzdításban. Külön köszönetet mondott a szavazókörökben ülő pártdelegáltaknak, és azt is megköszönte, hogy „elfogadva egy ellenzéki javaslatot” a népszavazást is egyidejűleg le tudták bonyolítani.

Gulyás Gergely kiemelte: a következő órákban izgalommal várják a választás eredményeit. „Láttuk az első előrejelzéseket, amik optimizmusra adnak okot, de természetesen az utolsó szavazatig mindent meg kell számolni, és azt követően lehet eredményt hirdetni” – tette hozzá.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kereszténydemokrata Néppárt elnökeként szintén köszönetét fejezte ki minden magyar polgárnak, aki részt vett a választásokon.

A KDNP elnöke kiemelte: a parlamenti választás és a népszavazás a demokrácia ünnepe, és fontos, hogy a következő Országgyűlésnek erős legitimációja legyen. Semjén Zsolt azt mondta, a magas részvétel mindezt erősíti.

Fontosnak nevezte továbbá, hogy a népszavazáson magas volt a résztvevők száma. A választók döntése a kormány számára egyértelműen ki fogja jelölni az irányt – fogalmazott.

A miniszterelnök-helyettes ismét megköszönte a határon túli nemzettársaknak a nemzethűséget, hogy jóval nagyobb számban vettek részt a választáson, mint négy évvel ezelőtt.

Így a következő parlament az összmagyarság parlamentje, minden magyarnak, bárhol él a világon, a politikai akarata megtestesül a következő Országgyűlésben – mutatott rá.