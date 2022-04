Ordo Iuris, a Jogi Kultúra Intézete

Collegium Intermarium Egyetem Nemzetközi megfigyelő misszió Magyarországon A 2022. április 3-ai parlamenti választások és népszavazás Zárójelentés Összefoglaló A választás lebonyolítása A. A választás lebonyolítását meghatározó szabályok teljes körű vizsgálatát, a választási

folyamat gyakorlati végrehajtását és annak minden szintjén történő ellenőrzését, majd

az április 3-án 60 választási bizottságban végzett megfigyelést követően, a választási

és népszavazási megfigyelő misszió megállapítja, hogy a parlamenti választások és a

népszavazás megfeleltek valamennyi helyi és nemzetközi szabványnak, a

választásokra vonatkozó alapelveknek, és hatékonyan biztosították az általános,

közvetlen, titkos, szabad és egyenlő szavazást. B. A választás napján nem merült fel olyan körülmény, amely sértette volna a

tisztességes és szabad szavazást. C. A választás napját megelőző egy évben a választási rendszerre vonatkozó törvényben

nem vezettek be olyan változtatásokat, amelyek alááshatták volna a rendszer

stabilitását vagy az esélyegyenlőség alapelvének következetes betartását. A választási

rendszerre vonatkozó rendelkezésekről megállapítást nyert, hogy megfelelnek a

pluralizmus, a stabilitás, a szabad véleménynyilvánítás és a semlegesség

követelményeinek, és biztosítják a választás ellen benyújtott panaszeljárások

lehetőségét. D. A választások átláthatóságának növelése érdekében ajánljuk a szavazóurnák

egységesítését szilárd anyagból (pl. műanyagból) készült zárt, átlátszó dobozok

használatával. Választási finanszírozás E. A nemzetközi választási megfigyelő misszió – az általa megfigyelt minden területen –

arra a következtetésre jutott, hogy a választási folyamat törvényességét,

tisztességességét, átláthatóságát és relevanciáját meghatározó európai normáktól és a

magyar jogtól való lényeges eltérés nem áll fenn. F. Figyelembe véve a jelentés elkészítéséhez tanulmányozott szabályozásokat, interjúkat

és dokumentumokat, a nemzetközi választási megfigyelő misszió arra a

következtetésre jutott, hogy a magyar választások finanszírozási rendszere teljes

mértékben és lényeges eltérések nélkül illeszkedik az általános európai

keretrendszerbe. G. A magyar jogrendszer a többi európai ország jogrendjéhez hasonló mértékben hajtja

végre a nemzetközi javaslatokat és szabványokat: (i) az esélyegyenlőség által biztosított egyenlő választójog; (ii) a politikai pártok, jelöltek és a

kampányfinanszírozás átláthatósága viszonylatában a Velencei Bizottság által

megfogalmazott ajánlások tekintetében. H. A pártok és a választási folyamatok finanszírozását szabályozó magyar keretrendszer

átlátható, tisztességes és egyenlő szabályokat tartalmaz minden induló pártra és

jelöltre vonatkozóan, megfelelő rendszert hoz létre az adminisztratív ellenőrző szervek

számára, és megfelelő eljárásokat és szankciókat ír elő a szabályok be nem tartása

esetére. Más európai országokhoz (pl. Spanyolországhoz) képest alacsony az ezekhez

az ellenőrző szervekhez benyújtott panaszok száma. I. A magyar rendszer korlátozott ellenőrzést biztosít a nemzeti vagy nemzetközi

forrásokból finanszírozott szereplők (pl. civil szervezetek, alapítványok,

magánszemélyek) számára. Ez kompromisszumnak tűnik a civil szektor választási

kampányban való részvételének átláthatóságára vonatkozó szabályozási

követelmények, a demokratikus közbeszédben való részvétel és a szólásszabadság

alapvető szabadságjogainak védelme között. Médiahelyzet A. A felhasznált forrásokat tekintve, a televíziós csatornák és az online hírportálok

általában a legfontosabb hírforrások, míg a nyomtatott sajtó jelentősége folyamatosan

csökken, mivel sok lap mély pénzügyi válságban van. B. Az erős magánszektor, ezen belül különösen a televíziós csatornák (RTL Group,

ATV), a közvélekedés szerint nagymértékben támogatják az ellenzéki pártokat és azok

politikai üzeneteit. A társadalmi megítélés szerint a közmédia az aktuális kormány

színezetétől függetlenül némileg jellemzően inkább a fennálló kabinet nézeteit és

véleményét közvetíti (Duna Media). Létezik egy magánkézben lévő kereskedelmi

médiacsoport, amelyet a médiafogyasztók szintén a kormány álláspontja felé

orientáltnak tartanak (TV2 csoport, KESMA), amik kiegyensúlyozottabb

médiakínálatot biztosít. A magyar választók a média széles kínálatából tudnak választani, a televíziós

csatornák és a médiapiac tagoltságának köszönhetően az őket körülvevő politikai,

gazdasági és társadalmi valóságról is átfogó képet kaphatnak. C. Bár a politika minden oldala azt állítja, hogy a médiamegjelenések egyenlőtlenek, az

elemzés arra a következtetésre jutott, hogy az ellenzéki pártokat támogató, vezető

magántulajdonú médiumok széles skáláját ellensúlyozza a kormánypárti szemléletet

jobban támogató, feltörekvő magánmédia-szektor. D. Egy 2021 harmadik negyedévében végzett felmérés szerint a magyar közönség 81,6

százaléka fogyaszt kormánypárti, 80,6 százaléka pedig kormánykritikus médiát. A

kizárólag kormánypárti sajtótermékeket fogyasztók aránya 5,7 százalék, ami

jelentősen alacsonyabb, mint a kizárólag kormányellenes médiát fogyasztók száma

(9,2 százalék). E. Egyértelmű tehát, hogy 2010 óta a médiapluralizmus Magyarországon nem csökkent,

hanem nőtt, és hogy a kormánypárti és kormánykritikus médiatartalmak potenciális

hatósugara kiegyensúlyozott és nagyjából azonos méretű. F. A legnépszerűbb közösségi hálók választási folyamatba történt elfogult beavatkozása

miatt, melyet a politikai szereplők és a politikai pártok fiókjainak szelektív tiltása és

azok elérésének korlátozása révén gyakorolnak, a megfigyelők aggodalmukat fejezik

ki azzal kapcsolatban, hogy az egyes közösségi médiaszolgáltatók erőfölénnyel való

visszaélése esetén nincsenek megfelelő jogi garanciák az esélyegyenlőség

biztosítására. Népszavazási kérdések A. A népszavazási eljárás tekintetében a fékek és ellensúlyok magyarországi rendszere

hatékony, és a végrehajtó hatalomtól (kormánytól) függetlenül működik. Ezt

bizonyítja, hogy a Kúria az eredetileg a kormány által javasolt öt népszavazási kérdés

közül egyet nem hagyott jóvá. A törvénymódosítást, amely lehetővé tette – egy

ellenzéki képviselő indítványára –, hogy a népszavazást a parlamenti választásokkal

egy napon tartsák meg, a kormánytöbbség és az ellenzék egyhangúlag szavazta meg. B. A népszavazást a magyar alkotmány, a 2013. évi népszavazási törvény, illetve a 2013.

évi választási törvény által meghatározott jogi keretek között bonyolították le.

Megfelelt továbbá az Európa Tanács és a Velencei Bizottság által megfogalmazott

ajánlásoknak is. C. A magyar civil szervezetek a népszavazási kampányban a "négy nem" oldalán (a

családpárti szervezetek elmondása szerint összesen 22-en) is részt vettek, és voltak

olyanok is, melyek az érvénytelen szavazásra buzdítottak (18 különböző szervezet,

köztük 12 Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítványok által – 6.734.409 dollár

értékben – finanszírozott szervezet). D. A kormány óriásplakátokat és videókat tett közzé, amelyekben a népszavazáson való

részvételre buzdította a polgárokat. A kormánytisztviselők azonban nem közölték,

hogy mennyi pénzt fordítottak ezekre a tevékenységekre. E. A népszavazási kampány az Ukrajna elleni orosz invázió miatt veszített jelentőségéből

a közvélemény szemében. Ha nem tört volna ki a háború, a közbeszéd minden

bizonnyal jobban összpontosított volna erre a témára. Ugyanakkor a kísérlet

megmutatta, hogy a népszavazás megtartása a választások napján megfelelően

működik. Civil társadalom A. A civil szervezetek fontos szerepet játszanak a magyar társadalom működésében és

fejlődésében. A társadalmi élet szinte minden területén továbbra is igen aktívak, és ez

a tevékenységük nem különbözik más európai országokétól. Azt is ki kell emelni,

hogy Magyarországon számos, többféle profillal rendelkező civil szervezet

tevékenykedik, ami kiegyensúlyozott környezetet teremt a politikai élet megfelelő

fejlődéséhez is. B. A nem kormányzati szervezetek szabadon és nyilvánosan kifejthetik álláspontjukat, és

részt vehetnek a civil társadalommal folytatott párbeszédben, annak érdekében, hogy

legitim célkitűzéseiket elérhessék. A nem kormányzati szervezetek szabadon

működhetnek, és hozzáférnek a tevékenységük végzéséhez szükséges információkhoz. C. A megfigyelő misszió felhívja a figyelmet arra, hogy változtatásokra van szükség a

közérdekű információkhoz való hozzáférés terén, és hogy rövidíteni kell az

információkhoz való hozzáférésre fordított várakozási időt, különösen a választási

kampány idején, amikor a hatóságok működésének átláthatóságára különösen nagy

szükség van. D. A megfigyelő misszió arra ösztönzi a helyi hatóságokat, hogy a külföldi tőkével

rendelkező szervezetek tevékenységét továbbra is fokozottan felügyeljék,

megelőzendő a választási folyamatokba való esetleges beavatkozásokat. Egyéb észrevételek A. Aggodalomra ad okot azonban néhány, az elmúlt egy hétben történt eset, melyek

mellett a nemzetközi megfigyelőknek nem szabad elmenniük: múlt héten a Közép-

európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) több online portálját is feltörték.

A kampányhajrában a Fidesz honlapját ismeretlen tettesek meghekkelték, blokkolták.

Vélhetően törvénytelenül megszerzett adatbázis segítségével mintegy egymillió

embert értek el a baloldali kampányközpont üzemeltetői, a szavazókat illegális sms

üzenetekkel zaklatták, mely eset nem csak választójogi, adatvédelmi, hanem

büntetőjogi konzekvenciákat is magával vonhat.