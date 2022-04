Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén kérdezte a Magyar Nemzet.

– Ön – más EP-képviselőkkel együtt – választási megfigyelőként érkezett Magyarországra az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviseletében. Milyen tapasztalatokkal zárta a választások napját? Észlelt bármiféle rendellenességet?

– Több mint 12 szavazóhelyiséget látogattunk meg a fővárosban, illetve a Budapest környéki településeken, ahol a jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk. Ha például összevetem Spanyolországgal, nálunk a választók már eleve egy bezárt borítékkal a kezükben lépnek a szavazóhelyiségbe, itt pedig azt tapasztaltam, hogy egy elzárt kabinban töltik ki a szavazólapokat, ezzel is jobban hozzájárulva a szavazás titkosságához. Összességében egy nagyon átlátható, semleges és transzparens választórendszer van Magyarországon az elmúlt napokban szerzett tapasztalataim szerint.

– Az EBESZ soha korábban nem látott, teljes körű választási megfigyelői misszióval monitorozta a voksolást, ami lényegében csak harmadik világbeli országok esetében szokás. A rendkívüli létszámú EBESZ-misszió Magyarországra érkezését Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek és baloldali-liberális európai parlamenti képviselők szorgalmazták még januárban, a választási megfigyelők hivatalos nyilvántartásából azonban kiderül, hogy az EBESZ-delegáción kívül más Soros-szervezetek is jelentős számú megfigyelőt küldtek a magyar választásra. Minek köszönhető ez a rendkívüli érdeklődés?

– Korábban az Európai Parlament LIBE bizottságával jártam Magyarországon egy tanulmányúton, amely során azt tapasztaltam, hogy már előre megírt jelentésekkel érkeztek Magyarországra. Ezeket a globalista szervezeteket nem érdekli a nemzetek és népek szuverenitása, csak kontrollálni, irányítani és megváltoztatni szeretnék a nemzeti kormányokat. Most épp Magyarország és a Fidesz van célkeresztben, de egyébként a lengyel kormánypárttal szemben is fel akarnak lépni, és nagyon jól tudjuk, hogy ha esetleg a Vox kormányra kerül Spanyolországban, akkor mi is effajta támadásokra számíthatunk.

– Egyes jobboldali vélemények szerint a választási megfigyelők kiemelkedő száma azt a célt szolgálja, hogy megalapozza a csalás narratívájának lehetőségét arra az esetre, ha a baloldali összefogás elveszítené a választásokat. Erről mi a véleménye?

– Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez az oka a teljes körű EBESZ-missziónak. Szerintem éppen az EBESZ-t és a nemzetállamok választásaiba beleavatkozó Soros-szervezeteket kellene kontrollálni.

– Mi pontosan egy választási megfigyelő feladata és meddig terjed a hatáskörük?

– Az a feladatunk, hogy megismerjük a választási eljárást, amit minden esetben az adott ország nemzeti partnere fogad el. Ha a lefektetett szabályokat betartják, és a különböző szavazatszámláló bizottságok is rendesen végzik a dolgukat, illetve nem tesznek kísérletet a választók befolyásolására, akkor a szavazatszámlálás a valóságot fogja tükrözni, és itt véget is ér a történet.

– Ön az ECR európai parlamenti frakciójának elnökségi tagja. Milyen a kapcsolatuk a Fidesszel, illetve napirenden van-e a magyar kormánypárt csatlakozása a konzervatív frakcióhoz?

– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Fidesszel, voltam már Budapesten korábban Santiago Abascallal, a Vox vezetőjével is, akit Orbán Viktor miniszterelnök fogadott az év elején. Azt gondoljuk, hogy a Fidesz által képviselt politikai modell követendő példa, és természetesen az Európai Parlamentben is próbálunk együttműködni a magyar kormánypárttal. Annak örülünk, hogy a Fidesz maga mögött hagyta az Európai Néppártot, de a jövőt illetően a pártnak magának kell döntést hozni. Bármi is lesz, egyetértünk azzal az európai modellel, amit a Fidesz felvázolt, és egészen biztosan továbbra is együtt fogunk működni a magyar kormánypárttal annak érdekében, hogy közösen megvédjük a nemzetállamok szuverenitását.

– Ön tagja a LIBE bizottságnak is, amely épp időközi jelentést készít a magyar jogállamiságról. Mit tapasztal, mennyire elfogulatlanok a bizottság állásfoglalásai a jobboldali magyar kormánnyal szemben?

– Természetesen egyáltalán nem elfogulatlanok. Sok tanulmányt végigolvastam, sok meghallgatáson részt vettem, és az a meglátásom, hogy Magyarországon egyáltalán nem csorbul a jogállamiság, sőt, sok esetben jobban érvényesülnek itt a jogállami normák, mint más uniós tagállamokban, vagy épp a brüsszeli elit által képviselt politikában. Ezek az emberek nem fognak sem nekünk, sem a magyar kormánynak leckét adni demokráciából.

– Ha jól tudom, magyarországi tartózkodása alatt ellátogatott a magyar–ukrán határhoz is. Mit tapasztalt?

– Nagyon pozitív élményekkel tértem vissza a határról, nagyon tetszett például az, ahogy a különböző civil szervezetek a katolikusoktól a protestánsokig egymással összefogva szervezik a segítségnyújtást az arra rászorulóknak, és a polgármesterek elkötelezettsége is kimagasló. A szubszidiaritásnak ez egy nagyon szép példája. Ez olyasvalami, amit a Vox is képvisel.

Borítókép: Jorge Buxadé, a spanyol Vox párt európai parlamenti képviselője a beregsurányi segítségponton, ahol Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökével tett látogatást 2022. április 2-án / MTI / Balázs Attila