Szponzorált tartalom 1 órája

Viszket, piros a szeme? Ismerje fel a kötőhártya-gyulladás tüneteit.

A kötőhártya-gyulladás az egyik leggyakoribb szembetegség, a csecsemőktől az aggastyánokig bárkit érinthet. Azok, akik kontaktlencsét viselnek még inkább ki vannak téve a szemészeti betegség veszélyének, hiszen naponta többször is megérintik a szemüket. A kötőhártya-gyulladásra azért is érdemes odafigyelni mert másokat is megfertőzhetünk vele, sőt végső esetben még a látásunkra is veszélyt jelenthet. Ezért lényeges, hogy tisztában legyünk a tüneteivel és a kezelés lehetőségekkel.

A kötőhártya egy laza, áttetsző, erekkel átszőtt nyálkahártya, mely beborítja a szemfehérjét, és a szemhéjak belső felszínét is ez „béleli”. Amikor begyullad, az erek kitágulnak, amit általában piros, gyulladt szemként érzékelünk. Ez a piros szem egyébként a kötőhártya-gyulladás legjellemzőbb tünete. A gyulladás okai, tünetei Kiváltó okok szerint két nagy csoportba oszthatjuk az eseteket: fertőzéses eredetű és a nem-fertőzéses eredetű gyulladások. Amikor fertőzés áll a gyulladás hátterében ott mindig baktériumokat, vírusokat, gombákat kell keresnünk, melyek a szembe kerülve kiváltják a panaszokat. A kórokozók általában cseppfertőzés útján terjednek, így akár köhögéssel is a szembe kerülhetnek a kérdéses mikróbák. Az sem ritka, hogy mi magunk vagyunk a fertőzés okozói, ha nem kellően tiszta kézzel érintjük meg a szemünket, például a kontaktlencse behelyezése során, vagy épp annak kivételekor. Abban az esetben, ha nem fertőző kórokozókkal van dolgunk, akkor az esetek döntő többségében az allergia, vagy a szemszárazság lesz a kiváltó ok. Ez utóbbi tényezőt (szemszárazság) már az is könnyen kiválthatja, ha sokat ülünk a televízió vagy a számítógép képernyője előtt és pislogás nélkül nézünk előre. Ilyenkor a kelleténél kevesebbet pislogunk, így könnyen kiszáradhat a szemünk. A két leginkább jellemző tünet a szem bepirosodása és az enyhébb-erősebb váladékozás, ritkább esetben viszketés és idegentest érzés is kísérheti a betegséget. A pirosodás akkor kifejezetten észlelhető, amikor az alsó szemhéjunkat kicsit lehúzzuk. A kötőhártya-gyulladást kísérő váladékozás jellemzői abban is segíthetnek, hogy megállapítsuk a betegség kiváltó okát. Bakteriális fertőzésnél ugyanis sárgás-zöldes, gennyes váladék jelentkezik, amely kiszáradás után akár szempillákat is összeragaszthatja. Vírusos eredetnél bővebb, tisztább, nedves váladék a jellemző, erőteljes könnyezés mellett. Allergiás esetekben átlátszó, nyákos a váladék, és apró hám-sodralékok is láthatóvá válnak a kötőhártyán. Megelőzés, gyógyítás Mint a legtöbb betegség esetében, itt is az elsőszámú teendőnk az orvos, jelen esetben a szemészorvos felkeresése. A szakember a panaszok megismerésével, könnytermelési és réslámpás vizsgálattal megállapítja a diagnózist, majd az esetek nagy százalékában szemcseppet fog felírni a betegség kezelésére. Ha például bakteriális eredetű a fertőzés, akkor antibiotikumos szemcseppet, ha a szemszárazság a kiváltó ok, akkor műkönnyet. Akkor vagyunk a legbölcsebbek, ha mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a gyulladás kialakulását. Ha történetesen pollenallergiával küzdünk, készüljünk fel előre megfelelő szemcseppel a szezonra. A legalapvetőbb, mindenkire érvényes szabály, hogy fokozottan ügyeljünk a személyi higiéniára, ezért mielőtt a szemünkbe nyúlunk, alaposan mossunk kezet, sőt a vírusos időkben használjunk külön kézfertőtlenítőt is. Ez utóbbi esetben figyeljünk, hogy a kézfertőtlenítő teljesen felszívódjon a kezünkről, mielőtt a szemünkhöz érnénk. Lézeres szemműtét Mint már említettük, a kontaktlencse-viselés plusz kockázatot jelent a kötőhártya-gyulladás kialakulásának szempontjából, hiszen ilyenkor naponta többször is érintkezik a kéz a szem felszínével. Azok számára, akik gyakran küzdenek kötőhártya-gyulladással, különösen hasznos megoldás lehet a lézeres szemműtét, melynek köszönhetően akár végleg megszabadulhatnak a kontaktlencse-viselés számos kellemetlenségétől. Ez a biztonságos, pár perces és fájdalommentes eljárás megszünteti a távollátást, a rövidlátást és a szemtengelyferdülést is, ha pedig már élesen látnak, nem lesz szükségük a kontaktlencsére, így a szemünkhöz sem kell napi szinten hozzáérniük. (PR CIKK)

