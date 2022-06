A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. életében igazi mérföldkő az a tanúsítvány, melyet a szervezet újabb területen végzett kiváló teljesítményével érdemelt ki. A társaság antikorrupciós irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz a vízszolgáltatás, szennyvízkezelés és mezőgazdasági vízhasznosítás területén. A vállalat különböző etikai szabályok mentén működik, ezen szabályok betartását a partnereiktől is megkövetelik. Mindemellett azonosítják és kezelik is azokat a folyamatokat, melyek korrupciós kockázatot jelenthetnek.

Az erről szóló tanúsítványt a napokban vették át.

– Ünnepi nap ez a TRV Zrt. életében, nem véletlenül, hiszen ez a dokumentum azt bizonyítja, hogy a szervezet bizonyos területen kiváló teljesítményt nyújt – emelte ki a tanúsítvány szolnoki átadóján Szabó Mirtill. A tanúsító szervezet, a CertUnion Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte, nem először ismerték el a társaság munkáját, kiemelkedő tevékenységét korábbi elismerései támasztják alá.

– A TRV Zrt. 2019-ben elnyerte az Év Vállalata címet Jász-Nagykun-Szolnok megyében, állami vállalatként addig egyedüliként. Hasonlóan egyedülálló teljesítmény volt az is, amikor a Társaságnál MSZ EN ISO 9001-es irányítási rendszert vezettek be, s ennek megfelelősségét is tanúsíttatták – hangsúlyozta az ügyvezető, hozzátéve, 2020-ban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t újabb szervezetfejlesztési szintre lépett. A szervezet vezetősége úgy döntött, hogy belevág egy olyan feladatba, mely nagy ritkaság világszerte, de Magyarországon mindenképpen.

– Ez pedig nem más, mint az antikorrupciós irányítási rendszer, vagyis az MSZ ISO 37001-es tanúsítvány (AkIR) megszerzésére irányuló lépések. A tanúsítás során számos erősséget tapasztaltunk a vállalatnál kollégáinkkal. Ilyen például a vezetőség elkötelezettsége, ami példaértékű, hiszen ez az alapja, hogy egy irányítási rendszer jól működjön. Elismerésre méltó, hogy a szervezet nyitott a különböző irányítási rendszerek iránt, ezeket kidolgozza, működteti, tanúsíttatja, valamint arra is fogadókész, hogy számos rendszert integrált módon vezessen be és tanúsíttasson – szólt a tanúsítási tapasztalatokról Szabó Mirtill.

A tanúsítvány ünnepélyes átadóján a TRV Zrt. stratégiai igazgatója kiemelte, valóban mérföldkő ez a társaság életében. – Elindult a menedzsment részéről egy olyan törekvés, melynek lényege a különböző tanúsítványok megszerzése. Az első ilyen az MSZ EN ISO 9001 volt, mely bizonyos fogyasztókkal kapcsolatos attitűdöket szabályoz. Úgy gondoltuk, hogy ebből levezethető az AkIR tanúsítvány is. Hiszem, hogy más társaságok számára is példaértékű lehet ennek megszerzése, melyhez sok támogatást kaptunk a tanácsadóktól és tanúsító auditoroktól, és természetesen nagyon sokat dolgoztak érte a Működés-koordinációs iroda minőségirányítási csoport kollégái. Mindenkinek gratulálok és köszönetemet fejezem ki, akik tettek mindezért – fűzte hozzá Szántó Árpád.

(PR CIKK)