– A kiállítás jelmondata nem véletlenül ez: „DÖNTS JÓL, JÖVŐD A TÉT!”. A fiatalok életében az egyik legmeghatározóbb döntés a megfelelő középiskola kiválasztása – fejti ki dr. Nagy Ervin Miklós főosztályvezető. – Át kell gondolnia mindenkinek, hogy mi érdekli őket igazán, milyen szakmák vagy területek vonzóak számukra. Ilyenkor még nem teljesen kiforrott a fiatalok jövőképe, ezért sok segítséget kell megadni ahhoz, hogy a megfelelő irányba induljanak el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Kormányhivatal már 22. éve törekszik arra, hogy a teljesség igényével mutassa be a megyében élő pályaválasztók és pályamódosítók előtt álló lehetőségeket. A fiatalok képzésbe jutási, majd elhelyezkedési esélyeit a lehető legtöbb információval és eszközzel szeretnénk segíteni. A rendezvénnyel próbálunk átfogó képet nyújtani a megye színvonalas iskolarendszerű képzési alternatíváiról, az intézmények oktatási programjairól, a lehetséges továbbtanulási irányokról, gyakorlati szakképző helyekről, továbbá a munkaerő-piaci igényekről és potenciálokról.

Legújabb technológiák

– Mivel nemcsak informálni szeretnénk a fiatalokat, hanem hathatós segítséget is nyújtani, így a SZAKMAUDVAR „kézzelfogható” tapasztalatot biztosít arra, hogy az érdeklődők a gyakorlatban is szemügyre vehessék a szakmákhoz kapcsolódó munkafázisokat. A kiállító iskolák bemutatják a különböző munkafolyamatokat, a látogatók kipróbálhatnak többféle munkaeszközt, ezzel is releváns tájékoztatást adva az egyes szakmák, különös tekintettel a hiányszakmák főbb jellemzőiről, valamint az elsajátításukhoz szükséges készségekről, képességekről. Mindent meg lehet nézni, tapintani, mindent ki lehet próbálni. A középfokú oktatási intézmények a standjaiknál lelkes diákjaikkal várják az érdeklődőket, akik még hitelesebb tájékoztatást adhatnak például arról is, hogy milyen a hangulat az iskolában, milyen az oktatás színvonala, milyen sportolási lehetőségek vannak, vagy hogy milyen egyéb programokkal színesítik a tanévet. Így a szubjektív benyomások mellett egy helyen és időben számos olyan információ birtokába lehet jutni, ami nem szerezhető meg közvetett módon az intézményekről.

– A technológiai fejlődés színtere is a Pályaválasztási Kiállítás. Érdekes bemutatókkal is várják az érdeklődőket, többek között ki lehet próbálni, hogy hogyan kell újraéleszteni, vagy a hegesztő szimulátort, lézerlövészetet, megnézhetik a honvédség katonai járműveit, vagy megismerhetik a LEGO robotok készítésének módját, de akár VR szemüveg segítségével a virtuális térben is be lehet tekintani a különböző szakmák folyamataiba.

– Azonban az ingyen látogatható kiállítás nemcsak az általános-, és a továbbtanulás előtt álló középiskolások pályaválasztását segíti, hanem azokat az álláskeresőket is várjuk, akik semmiféle szakképzettséggel nem rendelkeznek, vagy szakmájuk jelenleg nem piacképes, ezért szükségük van új, keresettebb szaktudásra. Mindenki bővítheti a tudását, fejlődhet, elérheti a céljait szakmai vagy nyelvismereti téren egyaránt, hiszen október 6-án egy helyen

több tucat oktatási intézményt, és tanulási lehetőséget személyesen is megismerhetnek az érdeklődők – ajánlja dr. Nagy Ervin Miklós.

(PR CIKK)