vizuális hibák: A videokártya felelős a monitorra továbbított képek feldolgozásáért, így az elvetemült geometria, furcsa textúra, villogó elemek forrásai legtöbbször a GPU-ban gyökereznek. Vizsgáld meg az illesztőprogramokat, és amennyiben ez nem oldotta meg, vesd alá a gépet egy alapos tisztításnak, hiszen az összegyűlt por a processzor túlmelegedését okozva a videokártyát is károsíthatja. Ha ezek után is fennáll a hiba, a grafikus kártya is meghalhatott.