Elvékonyodó íny és fogzománc – bárkit érinthetnek a problémák





Ahogy idősödünk, elkerülhetetlen folyamatokkal kell szembenéznünk, a testünkkel együtt természetesen a fogaink állapota is változik. Kicsit talán igazságtalan is a természettől, hogy életünk első 6–12 évére kapunk egy tejfogkészletet, az ezt követő – jó esetben hosszú – időszakban pedig ugyanúgy egy „garnitúrát” kell beosztani. Még a leggondosabb odafigyelés mellett is előfordulhatnak problémák, sőt a túl gyakori, túl alapos és hosszú ideig tartó, sok polírozószemcsét tartalmazó fogkrémmel, esetleg nem megfelelő puhaságú fogkefével, helytelen technikával végzett fogmosás is árthat a fogzománcnak és a fogínynek egyaránt.

A rágás során találkozó fogfelszínek az évek előrehaladtával bizonyos mértékben kopnak, ezt fokozhatják különböző rossz szokások vagy fogsorzáródási rendellenességek is. Az éjszakai fogcsikorgatás, a túlzásba vitt rágógumi-fogyasztás, a nem elvégzett vagy kevésbé jó eredménnyel zárult fogszabályozás is problémákat okozhat. A hő- és ozmotikus ingerek a vékony vagy eltűnt fogzománcon keresztül könnyebben eljuthatnak a fog következő rétegében található idegvégződésekhez, emiatt a mindennapi étkezés, hideg és meleg ételek és italok fogyasztása fájdalommal járhat.

Az ínyünket is érik és érhetik változások. A szájhigiéné során a fentebb említett helytelen technikákkal is okozhatunk magunknak bajt. A traumás fogmosás leggyakrabban a szemfogakat mint sarokfogakat érintheti, de „kitartó munkával” bármelyik fog nyakánál elérhető. A nem megfelelően alkalmazott fogköztisztító eszközökkel is kárt okozhatunk a fogínyben, mely idővel elvékonyodhat. Eltűnhet a két fog közötti ínypapilla, szabaddá válhatnak a foggyökerek, emiatt rések keletkezhetnek, ez megnehezíti a fogak tökéletes tisztítását. Mindez fájdalommal jár, nem beszélve arról, hogy az eddig felsorolt problémák nem csupán egészségügyi, de esztétikai vonatkozásúak is.



Önbizalmunkra is kihat – mit tehetünk, hogy megóvjuk?



Egy magabiztos mosoly öltöztet, ám az évek során a fogunkat ért változások könnyen ronthatnak ezen. A fogzománc alatt található réteg a dentin, mely sárgább a zománcnál, így annak vékonyodásával fogaink elszíneződnek, kevésbé lesznek fehérek. Gyakran előfordulhat az is, hogy a zománcon különböző színű foltok vannak, amik zavaróak lehetnek, de az is megesik, hogy egy páciens eleve elégedetlen fogai színével vagy formájával. A használat során a frontfogak élei sok esetben töredezetté, élessé, egyenetlenné, szürkésen átlátszóvá kophatnak, mindez szintén rossz hatással lehet a páciens mindennapjaira.

Az íny elvékonyodása, az ínypapilla eltűnése is rombolja a fogsor összképét, és a fájdalommal járó mindennapi étkezés mellett pszichésen is megterhelő, ha az ember úgy érzi, rejtegetnie kell a mosolyát. Csorba eshet az önbizalmunkon, ez pedig nagyban kihat életünkre, kapcsolatainkra, érzéseinkre, teljesítményünkre.

A rendszeres fogászati szűrővizsgálat lehetővé teszi az elváltozások korai felismerését, az időben elvégzett kezelések révén kisebb beavatkozásokkal megoldhatók a problémák. Az arra hajlamos pácienseknél minimum félévente érdemes fogkőleszedést is igénybe venni, a fogorvosi rendelőben kapott segítséggel pedig a helyes fogápolási technikák is könnyen elsajátíthatók, ezekkel csökkenthetjük az esélyét fogaink állapotromlásának. A rendelőn kívül is tehetünk magunkért: az elszíneződést fokozó kávé-, tea- és kólafogyasztás mérséklése, fogainknak megfelelő ápolási eszközök és termékek (fogkefe, fogköztisztító, fogkrém) használata is ajánlott.

Hogyan segíthet a mosolytervezés?

Előfordulhat azonban, hogy minden igyekezetünk és odafigyelésünk ellenére is abba a helyzetbe kerülünk, hogy elégedetlenek vagyunk magunkkal fogaink miatt – lehet szó eleve fennálló problémákról, esetleg az idő előrehaladtával megjelenő változásokról. A személyre szabott mosolytervezés erre és a fentebb kifejtett problémákra is hatékony megoldás lehet.

A pácienseknek általában az esztétikum a döntő, de egy ilyen digitális eljárás során a fogorvos figyelembe vesz specifikus szempontokat is, mint az archoz illő fogforma, az optimális harapás és fogmagasság, valamint a kényelmes elhelyezkedés. Az elkopott fogzománc is helyreállítható a mosolytervezéssel, így számos kellemetlenségnek vethetünk véget mindamellett, hogy önbizalmunk növeléséhez, magunk elfogadásához is nagyban hozzájárulhat a mosolytervezés.

Ahogy telnek az évek, úgy változunk tehát „kívül-belül”, ez alól a fogaink sem kivételek. A természetes folyamatok mellett sok minden befolyásolhatja fogsorunk állapotát: a nem megfelelő ápolás vagy rossz szokások miatti zománc- és ínyvékonyodás nem csak fájdalommal jár és nehezíti a mindennapokat, de pszichésen is terhelő lehet egy olyan mosoly, melyet tulajdonosa nem szívesen mutogat.

Rendszeres szűréssel, helyes technikákkal, eszközökkel és odafigyeléssel segíthetünk, de még így is lehet, hogy önképünket romboló fogsor nehezíti meg az életünket. A mosolytervezés az eleve fennálló problémák, az idő során kialakult változások kezelésére kínál hatékony, egyéni igényekhez és tulajdonságokhoz igazított megoldást.

(PR CIKK)