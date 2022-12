Nem minden fogyókúra egyforma A fogyókúrák választéka rendkívül széles. Dukan-diéta, paleolit diéta, fehérjediéta, alacsony szénhidráttartalmú fogyókúra, raw étrend, stb. Hogyan válasszuk ki a megfelelőt, és hogyan fogyhatunk le a hasunkról és más problémás területekről? Minden fogyókúra ahhoz vezet,hogy búcsút mondhat a nem kívánt kilóknak, és soha többé nem térnek vissza?

Egyesek igen, míg mások sajnos nem. A nem célravezető fogyókúrák esetében amint abbahagyja a szabályok szigorú betartását bekövetkezik a jojó-effektus és a fáradságosan leadott kilók visszatérnek. Ezért alapvető követelmény a megfelelő fogyókúra kiválasztása.

Miért éppen a ketogén diétát érdemes választani?

A keto diéta számos híres és kevésbé híres személy körében népszerű, és mára már a sportolók, művészek és hétköznapi emberek körében is elterjedt. Miért van ez így? A válasz egyszerű. A ketogén diéta modern, és gyors fogyást biztosít minimális erőfeszítéssel. Legnagyobb előnyei közé tartoznak:

Gyors testsúlycsökkenés

A bőr alatti és zsigeri zsír elégetése

Csökkenti a vér koleszterinszintjét

Nincs szükség sportolásra

Nem fogja kívánni az édességet.

Elkerüli a farkaséhséget.

A jojó-effektus veszélye minimális, vagy teljesen kizárt.

Hogyan működik a ketogén diéta?

A ketogén diéta a ketózis elvén alapul, amely egy természetes állapot, amely akkor következik be, amikor a szervezet a szénhidrátbevitelét erősen korlátozza. A szervezet ezeket normál esetben glükózzá bontja, és energiaforrásként használja fel. Ha a szénhidrátbevitelt drasztikusan csökkenti a szervezetnek más energiaforrást kell keresnie, ezért a zsírokat ketontestekké kezdi bontani, amelyek az új energiaforrássá válnak.

Tudta, hogy amikor ketontestek képződnek, a hason és más problémás területeken tárolt zsír elégetésre kerül? Ezenkívül a ketontestek védik az izomszövetet és elnyomják az édesség utáni vágyakozást és az éhséget.

Hogyan tartson ketogén diétát?

Mindennapi táplálkozásunk során elég sok szénhidrátot viszünk be a szervezetbe, és olyan élelmiszerekben is megtalálhatóak, amelyekről nem is mondanánk, hogy szénhidrátot tartalmaznak. A ketogén diéta alapja azonban az, hogy a bevitelüket napi 50 g alá csökkenti. Ha azonban egyes tápanyagokat elveszünk a szervezetből, más tápanyagokkal kell őket helyettesítenünk. Ez esetben a szénhidrátokat fehérjékkel és zsírokkal helyettesítjük. Az étrendje tartalmazza a következő ételeket:

Hús, tenger gyümölcsei és halak

Tojás és főként tojásfehérje

Egészséges zsírok

Olyan tejtermékek, mint a sajt, tejföl, stb.

Dió és különféle magvak

Alacsony szénhidráttartalmú zöldség

Fehérjetartalmú ételek

Avokádó

Másrészt ki kell zárnia az étrendjéből a pékárukat, a köreteket, például a burgonyát, a rizst és a klasszikus tésztákat, az alkoholt, az édesített üdítőket és az édességeket.

(PR CIKK)