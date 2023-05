A hazánk keleti szélén található Nyíregyháza elsősorban a környező régió lakói számára jelentős település. A nyírség vidékének mezőgazdasági és ipari központjaként azonban több szempontból is nélkülözhetetlen szerepet tölt be a környéken élők életében, emellett pedig a hazai oktatás tekintetében is szót érdemel.

Az Alföld északkeleti csücskében fekvő Nyíregyháza egyfajta tágabb értelemben vett határvonalat képez a Tokajtól csúcsosodó Zempléni-hegység és az óriási területen elterülő Alföld között. Mégis inkább ez utóbbihoz sorolandó, mely a város körülölelő tanyavilágon és hatalmas termőterületeken is meglátszik. Nem is véletlen tehát, hogy a megyeszékhely és környezetének életében egyaránt fontos szerepet játszik a mezőgazdaság.

Az e területen tevékenykedő cégek és társulások munkaerőpiaci szempontból sem elhanyagolható tényezők. A régiót sokszor szokás hazánk elmaradottabb területei között említeni, de a fejlődés az ország ezen részét sem kerüli el. A mezőgazdaság pedig hagyományosan sok embernek képes munkát adni, stabilitása pedig a környezeti kitettségével együtt is jelentős. Nem is véletlen, hogy sok állás Nyíregyháza és környező településeinek mezőgazdasági vállalkozásokhoz köthető.

Habár az Alföld egészén a földművelés és a különböző javak termesztése a jellemző, Nyíregyháza mégsem csak emiatt érdemel említést. A régió második legnagyobb városaként ugyanis gazdasági és társadalmi szempontból is jelentős szerepet tölt be az itt élők életében. Ez pedig egyenes ágon hozza magával az álláspiacon elfoglalt előkelő pozíciót is, hiszen a város határain belül és kívül is akad tennivaló.

Az ipar építőkockái

Nyíregyháza a fejlett mezőgazdaság mellett az ipar területén is jelentős felzárkózásban van, melyet jól jeleznek a városban létesült nemzetközi cégek gyáregységei. Épp ezért számos állás Nyíregyháza ipari szereplőihez kapcsolódik, hiszen ezek a vállalatok hagyományosan nagyszámú munkaerőnek képesek állást adni. Ebben az esetben pedig szó szerint értendő az, hogy a város ipara építőkockákból épül fel, hiszen a LEGO helyi gyáregysége az egyik legjelentősebb munkáltató.

Emellett az itt működő Michelin gumiabroncs gyár is egy méltán híres nemzetközi céget hoz a város álláspiacának vérkeringésébe. A két egység együtt több ezer helyi és környékbeli munkavállalónak ad munkát, nemzetközi minőségű körülményeket és stabil vállalati hátteret biztosítva. Egy-egy állás Nyíregyháza nagyobb multijánál tehát igencsak kelendő, hiszen a régióban viszonylag ritkák az ilyen volumenű lehetőségek. A fejlődés azonban egyértelműen látszik

A nagyipari szereplők megjelenésével a munkanélküliségi ráta is jelentős mértékben csökkent. A 2010-es évek elejének közel 10%-os eredményét mára több, mint a felére sikerült csökkenteni. Ebből is látszik hogy számos állás Nyíregyháza újonnan létesült nemzetközi cégeinek a megjelenésével jött létre. Az ipar mellett azonban más is szót érdemel. Ilyen szektor például az oktatás, mely egyébként szorosan kapcsolódik a helyi gazdasághoz is.

Tudatos utánpótlás képzés

A Nyíregyházi Egyetem a Debreceni Egyetemmel karöltve a keleti régiók legfontosabb felsőoktatási opcióit jelentik, amelyek országos jelentőséggel is bírnak. Nyíregyháza esetén az itt zajló képzések egy része szorosan összefonódik a helyi nagyvállalatok működésével. A Michelin gyár és az egyetem együttműködésének köszönhetően például duális képzések is elérhetők a városban. Ezek munkaerőpiaci szempontból is nagy jelentőséggel bírnak.

A képzési formáknak köszönhetően sok állás Nyíregyháza frissen végzett szakemberei által kerülnek betöltésre. Ez a konstrukció segíti a munkaerő helyben tartását, illetve a helyi nagyvállalatok képzett dolgozókkal való ellátását. A jól látható tendenciák és a jövőbe mutató, innovatív megoldások tehát egyre inkább a régió sajátjai. Ezek nagyban segíti az országrész fejlődését is, illetve az extra tőke beáramlását.

A felsoroltakon kívül persze sok állás Nyíregyháza egyéb helyeihez, városi intézményeihez, különböző szolgáltatóihoz kötődik. Ezek az álláshelyek régóta a kínálat részét képezik, ám az ipari fejlődés szemmel láthatóan is rengeteg lehetőséggel bővítette a helyi és környékbeli álláspiacot. Az eddig látottak tükrében a régió lakói is bízhatnak benne, hogy a kedvező trendek folytatódnak és egyre többeket lesz majd képes az álláspiac is ezen a vidéken tartani.

(PR CIKK)