A Nyírbátori Ipari Park a vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkja, amely nemcsak a városban és a környéken élők, hanem a vármegyehatáron, sőt még az országhatáron túl élők számára is biztosít megélhetést.

Több ezer ember jár dolgozni nap mint nap a városban működő kilenc multinacionális cég valamelyikébe. Az ipari parkot 2004-ben az Európai Uniós csatlakozáskor kezdte el a város átalakítani, fejleszteni, amely mára már egy több mint 100 hektáros infrastruktúrává nőtte ki magát. Kezdetben olyan multinacionális cégek települtek a területre, amelyek új munkalehetőséget, technológiát, termékkört és ágazatot jelentettek a város és a régió gazdasági életében. Ma már német, olasz, holland, dán tulajdonú nagyvállalatok fejlesztéseinek köszönhetően évről évre jelentősen nő a város financiális ereje, bővülnek a munkalehetőségek, és folyamatosak a technológiai korszerűsítések és a kapacitásbővítések.

A hangsúly folyamatosan átkerült az elmúlt években a munkahelyteremtő beruházásoktól a nagyobb hozzáadott értéket előállító, 21. századi technológiát biztosító termelési erőforrások kialakításának irányába. Jelenleg a kilenc nemzetközi vállalat szinte mindegyike korszerűsít, növeli a teljesítményét, vagy modernizálja a termelését. De nemcsak az új technológiai kihívások, a robotizáció, az automatizáció jelenti a fejlesztés fő irányát, hanem az önkormányzat is együtt gondolkodik, együtt újít ezekkel a vállalatokkal az ipari parkban. Több hazai saját beruházás és európai uniós projekt zajlik jelenleg is a Nyírbátori Ipari Parkban, melynek célja egyfelől, hogy új zöldmezős területeket vonjon be a későbbi fejlesztésekhez. Ezeket a területeket a város utakkal, közművekkel, villamoshálózattal, megfelelő infrastrukturális kapacitásokkal alakítja ki annak érdekében, hogy a befektető, amen - nyiben a város mellett dönt, a lehető leggyorsabban tudja kialakítani az új termelő üzemét. Az elmúlt időszak kihívásai: az energiaválság és a Covid-járvány, erősen visszafogta a gazdasági fejlődés lehetőségeit, azonban Nyírbátor 2024-re ismét egy erős, dinamikus növekedési pályára állt, ami azonban újabb kihívásokat jelent.

Korszerű lépések

Nyírbátor igyekszik minden egyéb kapcsolódó feltételt megteremteni annak érdekében, hogy a gazdasági fellendülés a városban ne álljon le, a potenciális befektetők továbbra is megtalálják számításaikat a nyírbátori ipari területeken. Ezért a város munkásszállásokat épít, amelyet már 2019-ben elindított. Jelenleg is több dolgozói lakást alakítanak ki a településen. Uniós forrásból egy közel 50 busz befogadására alkalmas központi buszpályaudvart is létrehoztak az ipari park területén, a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. Ezen túlmenően együttműködik a város valamennyi helyi kis- és középvállalkozóval is, hogy ne csak a multinacionális vállalatok fejlődjenek, hanem minél több helyi vállalkozás partnere és beszállítója tudjon lenni ezeknek a nagyvállalatoknak. Ennek érdekében a város a korábban kiépített inkubátorházát is jelentősen megnövelte az elmúlt években, újabb és bérelhető irodákat, valamint gyártócsarnokokat alakított ki azért, hogy a potenciális beszállítói kör is minél nagyobb arányban jelenjen meg Nyírbátorban és az ipari parkban.

Folyamatos innováció

Jelenleg is zajlik az ipari park területeinek a bővítése, elsősorban logisztikai és kiszolgáló szektor tekintetében. Az elmúlt három évben több mint tíz helyi kisvállalkozás helyezte át székhelyét a város belső területeiről az ipari parkba. Az önkormányzat célja az, hogy a gazdasági növekedés ne bénítsa meg a település működését. Ennek egyik fontos eleme, hogy a kisebb üzemek is kiköltözhessenek az ipari parkba, a másik pedig a növekvő gazdasági kapacitáshoz kapcsolódó személy- és teherforgalom is lehetőleg kerülje el a várost. Ezért is fontos célkitűzése a városvezetésnek az elkerülő út megépítése. Ennek első ütemében az autópálya felől érkező forgalmat ipari elkerülő úttal közvetlenül az ipari parkkal kötötte össze és oda irányította, így az ide érkező teher- és személyforgalom már nem halad keresztül a város lakott területein.

Egyre nagyobb hozzáadott értékek

A legfontosabb kihívás mégis az, hogy a változó és a folyamatosan fejlődő gazdasági környezetben az itt dolgozó emberek is részesüljenek, részeseivé válhassanak a városban érzékelhető gazdasági növekedésnek. Ennek legfontosabb kulcsa, hogy a növekedés eredményeképpen az itt dolgozó emberek bérei, fizetései is minél nagyobb mértékben növekedjenek. A záloga pedig az, hogy a jövőbeni növekedés elsősorban nem munkahelyteremtéssel, hanem technológiai fejlesztésekkel valósuljon meg. A magasabb technológia biztosítja azt, hogy az itt termelő üzemek nagyobb hozzáadott értékkel tudnak dolgozni, a nagyobb hozzáadott érték magasabb szaktudást jelent, és a magasabb szaktudással pedig vélhetően nagyobb fizetéshez jutnak az itt dolgozók. Ehhez a legfontosabb az átképzés, továbbképzés biztosítása, melyben fontos a megfelelő kapcsolat kiépítése a helyi és a környékbeli szakképző iskolákkal és más középfokú oktatási intézményekkel, valamint az egyetemekkel. Ebben a város is igyekszik minden lehetőséget megragadni, összehozni a feleket, kialakítani azokat az együttműködéseket, amelyek a következő öt évben biztosítják, hogy a megfelelő számú munkaerő helyben és a környéken rendelkezésre álljon.

Máté Antal Nyírbátor polgármestere

