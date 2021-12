Amikor új vagy használt gépjárművet vásárolunk, az első dolgunk legyen a biztosítás megkötése. Fontos ugyanakkor az is, hogy ne csak leszerződjünk, hanem onnantól kezdve rendszeresen fizessük is be a díját! A közúti ellenőrzések során szokták ellenőrizni a meglétét, így mindig tartsunk magunknál róla egy (biztosítótól kapott) igazolást vagy a kötvényt.