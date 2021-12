Egy konténeres sittszállítás ott kezdődik, hogy ajánlatot kérsz. De mire is? Ebben a cikkben körbejárjuk a témát, hogy tudd, mit kell megadnod ahhoz, hogy érdemben tudjanak neked visszajelezni a megkeresésedre.

A konténeres sittszállítás tárgya

Először is meg kell adnod, hogy mi kerül majd a tárolóba. Ez azért fontos, mert nem csak sittet lehet belepakolni, ennél sokkal színesebb a paletta. A bontási törmelékek mellett meg tudsz szabadulni például a zöldhulladéktól (gallyaktól, levelektől, fűtől, stb.) is. De akár háztartási vegyes hulladékot is elvitethetsz, egy egész lomtalanítást is szervezhetsz magadnak. Emellett ha megvan hozzá a megfelelő engedélyük, akkor egyes cégek még a veszélyes hulladékok eltüntetésében is tudnak neked segíteni. Ez utóbbiról minden esetben érdeklődj az ügyfélszolgálatukon.

Becsült mennyiség

Köbméterben meg kell adnod a konténeres sittszállítás várható, becsült mennyiségét. Ennek több szempontból is van jelentősége. Egyrészt azért fontos, hogy tudják, mekkora legyen a tárolóedény mérete. Aztán ha nagyobb mennyiségről van szó, akkor meg kell tervezni a járművek érkezését, a konténerek cseréjét. És az sem kizárt, hogy egy bizonyos köbméter mennyiség felett akár még kedvezményt is kaphatsz a listaárakból.

Honnan kell elhordani a hulladékot?

Szintén egy igen fontos része a tervezésnek. Nem csak azt kell tudni, hogy helyileg melyik településen, azon belül milyen címen keletkezik a hulladék. Arra is fel kell készülni, hogy pontosan hova tegyék le a konténert.

Nem minden esetben van jogunk csak úgy letenni egy hulladéktárolót. Amennyiben magánterületen kerül elhelyezésre, akkor nincs gond, ellenben ha közterületen, akkor az engedélyköteles. Közterület-használati engedélyt kell kérni hozzá az illetékes önkormányzattól. Ráadásul ennek díja is lesz, ezzel is számolni kell, ahogy a legalább pár napos átfutási idővel is. Ezek alapján érdemes saját telken belül megoldani a fel- és lerakodást, de ha nincs más megoldás, akkor marad a közterület.

Név, elérhetőségek, bármi egyéb

Természetesen nagyon fontos, hogy tudja a sittszállító is, hogy ki kér ajánlatot, és őt hogyan tudja elérni. Az elérhetőségeinkre (telefonszám, e-mail-cím) főleg az ajánlat kiküldése miatt van szükségük, valamint a pontosítások miatt is természetesen.

Amire itt még érdemes figyelni, ha új partnertől kérünk ajánlatot, hogy hogy fognak válaszolni. Ha felhívnak, és mondják, hogy mennyi lesz az összeg, akkor érdemes kérni az ajánlatot írásban is. Mindenképp legyen nyoma!

Megéri?

De még mennyire! Gondolj csak bele, hogy ha neked kellene mindent megoldanod, az mennyi idődbe és energiádba telne? Tegyük fel, hogy te szállítod el az építési hulladékot autóval, utánfutóval. Vajon hányszor kellene fordulnod? Egyedül rakodnál fel, majd a telephelyen le? És egyáltalán hova vinnéd a sittet? Ezt végiggondolva dönts, hogy rendelsz-e egy szállítást.

pr-cikk