A divatos ruházatok színtere is átalakult, és folyamatosan bukkannak fel azok a kollekciók, amik egyrészt az idei évre, másrészt a természet várva-várt ébredésére érkeznek. A debütálásuk sikere nem kétséges, hiszen a leghíresebb márkák tervezői odatették magukat. Szokás szerint. És ez bizony azonnal láthatóvá válik, amint feltárul a termékpaletta java.



Kiktől várhatóak a legnagyobb dobások?

A Karl Lagerfeld háza táján mindig történik valami. Valami igazán ütős, látványos és stílusos. Nem meglepő tehát, hogy erre a szezonra is megannyi szemet gyönyörködtető kollekcióval rukkolt elő a márka tervezőgárdája. Komoly munka áll mögöttük, az egyszer biztos. Egy-egy szezonra heteken át készülnek a mesterek. Ők folyamatosan hónapokkal előbbre járnak, legalábbis az időben, és ehhez mérten alkotják meg csillogó termékeiket. De a további világmárkák közül az Armani, a Guess, a Calvin Klein vagy éppen az Adidas sem lustálkodott – és akkor éppen csak belefogtunk a felsorolásba. A legtöbb gyártó ugyanis minden egyes szezonra úgy készül, mint egy igazán nagyot szóló attrakcióra. Ami valójában nem is rossz hasonlat, mert világszerte százmilliók várják a legújabb fejleményeket, és persze a trend által kijelölt irányt.

Ami megjósolható volt, és be is igazolódott, az a színek káprázatos felhozatala. Hiába. A szürkeséget elengedhetetlen, hogy árnyalatok kövessék. Egyszerűen a télből való kizökkenésnek ez is az egyik, kétségtelenül szembeszökő módja. A tavasz, majd később a nyár színekért kiált. Ezt a kiáltást pedig nemcsak meghallották a tervezőasztalnál dolgozó divatguruk, hanem meg is valósították. Ami minden egyes kollekcióban erősen szemmel látható módon megnyilvánul. Persze azoknak sincsen okuk pánikolásra, akik nem különösebben rajonganak az árnyalatok variáltságáért. A hagyományosnak mondható, ugyanakkor örök trenddel rendelkező fekete-fehér kombináció is feltűnik a palettában, a pasztell variánsain túl.

Női

Forrás: answear.hu

Melyik ruhadarab lesz az idei tavasz és nyár igazi slágere?

Várhatóan a https://answear.hu/k/noi/ruhazat/ruhak oldalon felfedezhető színpompás ruhapaletta tagjai joggal jelentkezhetnek a slágergyőztes címért. Mert hogy kétségtelenül a ruhák viszik a prímet népszerűségben mind a tavasz első napsugarainak simogató érintése után, mind a nyár tikkasztó kánikulájában. Az alkalmi viseletek ráadásul nem mindennapi eleganciát és kellemet testesítenek meg. Az elegáns megjelenés divatja épp úgy múlhatatlan, mint a tradicionális fekete-fehér színkombináció. E két terület ráadásul ellenállhatatlanul és szétszakíthatatlanul összefonódott az idők során. Igaz a színesség, mint jellemvonás az alkalmi ruhákat sem hagyja érintetlenül. De a fekete, mint választott árnyalat továbbra is az egyik legtöbbek által keresett ezen a területen. Ami konkrét modelltől függetlenül az év egészére, így a teljes szezonra igaz, az az eredetiség és az egyediség ragyogása!

PR-cikk