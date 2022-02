Az elnyert támogatás keretében három megye harminc településén, hatezer résztvevő bevonásával valósítja meg a pályázatban kitűzött célokat az I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség.

Az I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség elsődleges célja a pályázati felhívásban rögzített célkitűzésekkel összhangban a fizikailag inaktív életvitelt folytató emberek bevonása a mozgás világába, különös tekintettel a kevésbé fejlett régiókban élő lakosokra, hátrányos helyzetűekre, idősekre, fogyatékkal élőkre.

A szabadidősport, különböző mozgásformák megismertetésének, testmozgás és sportprogramok szervezésének, szabadidősportot gyakorló csoportok szervezésének eredményeként növekszik a mentális stabilitás, megelőzhetőek különböző krónikus betegségek, (különösen a keringési betegségek, valamint metabolikus szindróma tüneteinek kialakulása) hosszútávon pedig elősegíthető a lakosság stabilabb munkaerőpiaci részvétele.

A pályázat keretében az érintett településeken sor kerül toborzónap és kérdőíves egészségügyi felmérés szervezésére, bemutatkoznak az Alapítvány által szolgáltatott sportok, mint a kyokushin karate, Nippon Zengo - torna, DORS – funkcionális, kettlebell, crossfit egyes elemei, HIT Training edzés.

Az érdeklődők számára minden településen heti két ingyenes edzésre kerül sor 12 hónapon keresztül. Ezekhez a sporteszközöket, felszerelést, táplálék-kiegészítőket a projekt keretében finanszírozza a szövetség, továbbá a sportfesztiválokon és edzőtáborokon történő ingyenes részvételi lehetőséget is biztosítja. Mindezek mellett egy személy kiképzésére is sor kerül a program fenntarthatóságának biztosítása érdekében.





Minden érdeklődőt szeretettel vár a(z) I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség!





Tóth Zsolt

Elnök

+36205668282





Az I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség foglalkozásai, edzései Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:

Település Időpont Helyszín Edző Buj kedd és csütörtök 16:00 – 17:30 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, 4483 Buj, Kossuth u. 25. Tóth Ákos Kótaj hétfő és csütörtök 16:30 – 18:00 Szent István Király Általános Iskola 4482 Kótaj, Szent István út 5. Szendrei Gábor Nyírbátor kedd és péntek 18:00 – 19:30 Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7. Karczub Miklós Paszab kedd és csütörtök 18:00 – 19:30 Művelődési ház 4475 Paszab Fő u. 1. Tóth Ákos

