Sokat számít, hogy milyen gyakran mosod, illetve az is, hogy milyen kozmetikumokat használsz. Mivel hetente akár több alkalommal is megmossuk a hajunkat, egyáltalán nem mindegy, hogy mit és milyen mennyiségben kenünk rá. Most áttekintjük a legfontosabb tudnivalókat, hogy a te hajad is egészséges maradhasson!