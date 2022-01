A recsegő-ropogó hang egészségügyi problémákra hívhatja fel a figyelmet, amelyet - arra tekintettel, hogy a térd óriási szerepet tölt be a mozgásban - mindenképpen kezelni szükséges. Nézzük meg, milyen módon!





A térd anatómiai jellemzői





A térd a combcsontból, a lábszárcsontból és a térdkalácsból álló ízület. A térd elmozdulását a benne található külső és belső térdszalagok akadályozzák meg. Helyén tartásában nagy szerepet játszik a védelmi szereppel bíró úgynevezett ízületi tok is, mely ízületi folyadékot tartalmaz Felületét üvegporc borítja, melyhez két rugalmas porc társul.





A térd kattogásának egyszerű okai

A kattogó térd nem minden esetben jelez komoly problémát, hiszen lehet, hogy csupán az ízületi folyadékban lévő gázok adnak ki pukkanó hangokat. Az ízületi folyadék a csontok egymáson való gördülékeny elmozdulását segíti, valamint a porcok tápanyaggal való ellátásáról is gondoskodik. Bizonyos gázokat oldott formában tartalmaz, melyek az ízületi tok megfeszülésével távoznak az ízületi folyadékból. Ez a hatás kattogó hanggal párosul.





A gázbuborékok mellett kattogó hanggal járhat az is, ha az inak megfeszülnek és “átugranak” egy csonton, majd pedig vissza.





A leggyakoribb térdbetegségek





Hogyha azonban a térd duzzadt, fáj és ízületi feszesség is társul hozzá, a háttérben már komolyabb okok állhatnak a háttérben. Hogyha a térdízület túlságosan igénybe van véve, egy idő után előfordulhat porcleválás. A főként versenysportolókra vagy túlsúllyal rendelkezőkre jellemző betegség gyakori tünete, hogy a térd kattogása mellé éles, hirtelen fellépő fájdalom is társul, valamint vérömleny is megjelenhet.





Artrózisról, vagyis porckopásról akkor beszélhetünk, ha a porc leépülésével a térdízületet alkotó csontvégek folyamatosan egymáshoz érnek. A kattogás mellett tünete még a fájdalom és az ízület merevsége is. Jellemző rá az is, hogy felkelést követően az első lépések fájnak jobban, majd az ízület bejáratódik és a kellemetlenségek megszűnnek. Ha az említett betegségekre jellemző tünetek észlelésekor érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni!





Házi megoldások a térdkattogás kezelésére





Ahogy a legtöbb szervi megbetegedés esetén, a térd egészségének javítása érdekében is sokat segíthet az életmódváltás. A térd kattogásának megelőzésének és kezelésének remek módja a mozgás beiktatása úszás, séta, nordic walking vagy gyógytorna formájában. Az ideális testsúly fenntartása és elérése, az egészséges, tápanyagdús táplálkozás és az elegendő vízfogyasztás ugyancsak hozzájárulnak a szervezet, ezzel együtt a térd egészségéhez is. A porcerősítés ugyanakkor különféle, erre szolgáló készítmények rendszeres fogyasztásával is biztosítható.





Életmódbeli változtatásokkal és a megfelelő étrendkiegészítők fogyasztásával a térd kattogása gyakran hatékonyan orvosolható. Heves fájdalom, duzzanat vagy vérömleny megjelenésekor azonban érdemes a lehető leghamarabb orvoshoz fordulni!

PR-cikk