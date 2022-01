Legyen szó bírósági eljárásról vagy szerződéskötésről, ilyenkor rendszerint ügyvédhez fordulunk. A családunkat érintő ügyekben a legtöbb esetben nem csupán anyagi, hanem lelki tényezők is jelen vannak.





Épp ezért fontos, hogy minél gyorsabban és kíméletesebben oldódjanak meg a hozzátartozók közötti ügyek. Különösen igaz ez akkor, amikor kiskorú gyermek is érintett. A jogi képviselők között is különféle területekre szakosodott ügyvédekhez fordulhatunk. Tekintsük át röviden, hogy mikor érdemes családjogi szakembert felkeresnünk.





Válóperes eljárások





Az egyik leggyakoribb, családokat érintő bírósági eljárás a válóper. Ez esetben ugyan nem kötelező a felek jogi képviselete. Azonban nagyban megkönnyítheti a folyamatokat egy tapasztalt családjogi ügyvéd közreműködése. Ha megbízunk egy jogászt, ő elősegítheti akár az előzetes megegyezés kialakulását is.





Ez azért előnyös, mert ez esetben jóval gyorsabban véget érhet a per. Ez pedig mindkét fél és az esetleges közös gyermekek érdekét is szolgálja. A válás járulékos kérdései között szerepel például a közös vagyon megosztása, és a gyermek elhelyezésének kérdése is. Utóbbi esetben nagyon fontos, hogy megalapozott döntés szülessen.

Gyermekelhelyezési perek





A család felbomlása jelentős hatással van a gyerekekre is. Az ő sorsukról is bíróság dönt, vagyis, hogy melyik szülőnél nevelkedjenek a továbbiakban. Azonban abban az esetben, ha a szülők előzetesen megegyeznek erről, ez a döntés emelkedik jogerőre. A családjogi ügyvédek mindkét esetben segíthetik a feleket az eljárás során.





Amennyiben egy már fennálló helyzetet szeretne valamelyik szülő megváltoztatni, vagyis magához venné a gyermeket, akkor is a bírósághoz kell fordulnia. Erre például az szolgáltathat jogalapot, hogy nem látja biztosítottnak a gyermeke testi-lelki fejlődését a másik félnél. Mivel ezesetben is alapos indokokat kell szolgáltatni, egy jogi képviselő sokat segíthet.





Házassági szerződés





Egyre elterjedtebb hazánkban is a házasságkötést megelőző, vagyonról szóló szerződések kötése. Egyrészt megnyugtatóan, világosan és közös megegyezéssel rendezzük így vagyoni ügyeinket. Sőt, egy esetleges válást sokkal gyorsabbá tehet, ha rendelkezünk ezzel a dokumentummal.





Ahhoz, hogy hiteles legyen a házassági szerződés, ügyvédi közreműködés szükséges. Ezért ebben az esetben is ajánlott felkeresni egy szakképzett ügyvédet, aki elkészíti számunkra az iratokat.





Az apaság megállapítása iránt indított per





Abban az esetben, ha a gyermek apja ismeretlen, illetve képzelt apa került az anyakönyvbe bejegyzésre, kérhető az apa személyének megállapítása.





Ez is peres eljárásban történik, amelyet a gyermek, az anya, illetve az apa indíthat. Minden esetben érdemes megbízni a jogi képviselettel egy családi ügyekre szakosodott ügyvédet.

