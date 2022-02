Könnyen rabul ejt minket a város történelmi múltja. Elég a Református Kollégium impozáns nagykönyvtárára vagy iskolakertjére, a Rákóczi Vár formavilágára vagy éppen a nagy múltú tanítóképzőre gondolnunk. A Tokaj-Hegyalja Egyetem elődjei az elmúlt évtizedekben számos korszakot éltek meg, mire tavaly az önálló egyetem megszületett. A THE pedig immár - ahogy neve is mutatja - nem is csak Sárospatak meghatározó felsőoktatási intézménye, hanem egy történelmi borvidék egyeteme, ahol számtalan előny, érték várja a február 15-ig felvételiző diákokat!

1. Különleges juttatások: többek között saját laptop jár majd minden nappali tagozatos hallgatónak a tanulmányok támogatására, ahogy fix kollégiumi férőhely is, és ha ez nem lenne elég 50.000 Ft-os induló ösztöndíjjal várja az intézmény az idei gólyákat. Az Arany János Tehetségkutató Program résztvevői további előnyöket élvezhetnek majd.

Saját laptop minden alapszakos nappalis diáknak

2. A Tokaji borvidéki kultúrtáj: nem véletlen, hogy a tavaly létrejött egyetem a borvidék nevét viseli. Hegyalja számtalan csodával várja az egyetem leendő hallagtóit: csak egy ugrás a Megyer-hegyi tengerszem, a Zempléni Kalandpark, a közel 200 pincészet, fesztiválok, kirándulóhelyek, eldugott zempléni falvak, várak, a vízi sportok kedvelői a Bodrogon és a Tiszán kenutúrázhatnak (de az egyetemmel szemben találjuk A Mozit és a A Művelődés Házát is).

A Megyer-hegyi tengerszem



3. Izgalmas képzési portfólió: Sárospatak a Bodrog-parti Athén, a Magyar Cambridge, ahol 1857 óta folyik tanítóképzés. A 2002 óta UNESCO világörökségi helyszínként számon tartott Tokaji borvidéken immár elindult a szőlész-borász képzés is, mely Tarcalon, a Tokaji-hegy lábánál, a nemrég felújított kutatóintézetben zajlik. Emellett Patakon turizmus-vendéglátás, gazdálkodás-menedzsment, vállalkozásfejlesztés, programtervező-informatikus, de igazi kuriózumként még kulturális örökség tanulmányok is várják az érdeklődőket a korábban megszokott képzések mellett.

Legyél szőlész-borász!



4. Családias légkör: a leendő hallgató itt nem egy lesz a sok ezer tanuló közt, Patakon régen és ma is jellemző volt, hogy a hallgatót a nevén szólítják, hogy a tanulmányi osztályon a fiatalok kimért hűvösség helyett szívélyes fogadtatást kapnak. A személyesség az oktatási módszertanban is fontos elv, hisz kisebb létszám mellett a tanároknak, oktatóknak több lehetősége nyílik a fiatalokkal külön-külön és kisebb csoportokban is hatékonyabban, személyre szabottan foglalkozni. S akkor még nem is beszéltünk az életre szóló barátságok, szerelmek születésének lehetőségéről...

Életre szóló kötelékek



5. Remek gyakorlati lehetőségek: az előző ponthoz szervesen kötődik a sok-sok helyi gyakorlati lehetőség. Aki szőlész-borász mérnöknek vagy turisztikai szakembernek készül, azoknak evidens, hogy a többszáz helyi termelő által szinte végtelen számú lehetőség nyílik tanulni, fejlődni, ami előszobája a későbbi eredményes elhelyezkedésnek is. A pedagógus pályára készülőknek pedig végképp nem kell messzire menni: Sárospatakon emberi léptékű óvoda, általános iskola és gyógypedagógiai tanintézmény segíti a gyakorlati fogások elsajátítását.

Óvodapedagógus és tanító is lehetsz



6. Valami új és nagy dolog részese lehetsz: új egyetem, mégis erős hagyományok. Különleges együttállás ez, ami ráadásul az ország egy olyan pontján formálódik, ahol a reformáció erős öntudatra ébresztette az itt élőket, ahonnan nem messze a Bibliát először magyarra fordították, ahol kurucok és labancok ütköztek, ahol anyanyelvünk megújult, ahol egy olyan bor készül, mely még Himnuszunkba is bekerült. Mondhatni minden előjel együtt áll tehát ahhoz, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetemen az első hallgatók valami nagy dolog születésének részeseivé váljanak.

Évszázados épület, új képzési portfólió



7. Megújuló, modern épületek: a patinás intézmény idén kerül felújításra, hogy az impozáns külső mellett a korszerű és az oktatás színvonalához igazodó belső terek fogadhassák majd a leendő hallgatókat. Számítógépterem, művészeti terem, modern előadók és új kollégiumi szobák kialakítása hamarosan még vonzóbbá tehetik a pataki intézményt.



További részletekért érdemes ellátogatni a www.unithe.hu oldalra (közvetlen felvételi információ: [email protected] ).