Ilyen a szoba rendberakása, az egyedül megterítés, a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, sőt a délutáni alvás is.





Nem gondolnád elsőre, de minden területen képesek segíteni a mesefigurák. Hogy hogyan? Egészen egyszerűen, a következőkben csak erről lesz szó! Mesélünk az óvodások motiválásáról, arról, miért van varázsereje a mesefilmeknek és ezek szereplőinek, na meg arról is, hogy egy alsós gyerkőcön is fog-e a mágia!





Honnan lesz egy mesének varázsereje?





Nagyon jó kérdés! A válasz egyszerű. Egy ovis gyermek esetében a mesefigurák mind-mind élnek. Mickey és Minnie tényleg abban a házban laknak és bizony ha nagyon akarná, akár meg is tudná őket látogatni! Ezt az álmot nem szabad persze összetörni.





Hogyan lesz ez a tény hasznára egy szülőnek? Nagyon egyszerűen. Ha a példánknál maradunk, egy Minnie és Mickey egérrel díszített takaró például sokkal kényelmesebbnek tűnik majd a gyereknek, mint egy sima zöld vagy barna takaró. Hiába pamut mindkettő, hiába van ugyanaz a paplan benne, a mesefigurás jobb!





A mesefilmek és mesefigurák erejének felhasználása





Az óvodásoknál tehát egyszerűen motiváló erejük van. Szívesebben pakolják el játékaikat a kedvenc mesefigurájukkal díszített tárolóba, sokkal könnyebben isszák meg a szükséges folyadékmennyiséget egy olyan kulacsból vagy pohárból, amin ugyanez a karakter szerepel. Enni is könnyebb az ilyen villával és kanállal, sőt megteríteni is egyszerűbb ezekkel. Ha pedig az oviban ugyanaz a takaró fogadja, ami otthon is van az ágyán, szinte biztos lehetsz benne, hogy gyermeked el fog aludni az ágyikójában nélküled is.





Alsóban sem változik ez, a kedvenc mesehősökkel díszített iskolaszer, tolltartó, füzet, táska, tornazsák sokkal menőbb, mint az unalmas, díszítés nélküli. Persze adni kell a minőségre is. Az Eking oldalán csak minőségi, ráaádsul a gyerkeke kedvenc mesefiguráival ddíszített termékeket találhatsz!





Szerezz be mindent és bármit, amire csak otthon szükségetek lehet, sőt, akár meglepetést is találhatsz oldalukon születésnapra vagy karácsonyra! Nem hiszel nekünk? Járj utána magad!





A mesefilmek egyébként közös családi szórakozásnak sem utolsók!



Mi is lehetne jobb, mint egy különleges hétvégi családi hagyomány? Lehet ez például egy-egy mesefilm megnézése! A mesék izgalmasak, ráadásul a legtöbb filmet úgy készítik, hogy a gyerekek számára szórakoztató és tanulságos legyen, míg a szülők számára mindig elrejtenek bennük néhány poént.



Elevenítsd fel a saját gyerekkorod, nézzétek meg a Te kedvenc meséidet vagy épp az Ő kedvencének legújabb kalandjait. Fincsi nasival és üdítővel természetesen, közösen összebújva egy kényelmes kis pokróc alatt.

PR-cikk