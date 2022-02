Mi autót szeretnénk venni Babaváró hitelből? Nincs akadálya! Autóvásárlásra is fordíthatjuk a Babaváró hitelt. Mutatjuk, mit kell erről tudnunk.

A Babaváró hitel egy személyi kölcsön – ami autóvásárlásra is jó

A Babaváró hitel olyan, mit egy hagyományos személyi kölcsön. A személyi hitelek minden jó tulajdonságával rendelkezik, azért annyira népszerű. És a lényeg: szabadon felhasználható. A szabad felhasználás azt jelenti, hogy az igényelt kölcsönt akármire elkölthetjük. Akár autóvásárlásra is fordíthatjuk. A Babaváró hitellel nem kell elszámolnunk, nem kell előzetes tervet benyújtanunk arról, hogy mire fordítjuk majd, és számlákat sem kell benyújtanunk később a pénzintézethez. A Babaváró hitel abban is megegyezik a személyi kölcsönökkel, hogy nem lesz szükség ingatlanfedezetre az igényléshez.

Van némi eltérés is a Babaváró hitel és a személyi kölcsönök között. A Babaváró hitel igénylésének az az alapfeltétele, hogy vállaljuk, gyerekünk fog születni. Meglévő gyerekre nem igényelhetünk Babaváró hitelt, csak vállalt gyerekre. Az állam a Babaváró hitelt ezért hozta létre, hogy növelje a gyermekvállalási kedvünket. A népességfogyást akarják így lassítani. A Babaváró hitel annyira népszerű, hogy biztosan sikerült egy kiváló terméket találni ehhez a célhoz.

A Babaváró hitel ugyanis kamatmentes lehet. Egy kamatmentes hitel működése egyszerű. Ugyanannyit kell visszafizetünk, mint amennyit igényeltünk. Ez egy kivételes lehetőség. A hitelek közül csak az áruhitelnél találkozhatunk kamatmentes konstrukcióval. De amíg egy áruhitel átlagos hitelösszege százezer forint, Babaváró hitellel tízmillió forinthoz is juthatunk. 10 millió forinthoz akár kamatmentesen. Ez pedig elég lehet egy autó megvásárlásához. Egy nagyon jó autó megvásárlásához.

A megfelelő kölcsön kiválasztása autóvásárláshoz

Autó megvásárlásához többféle kölcsönt is igényelhetünk. A személyi kölcsönök mellett a szabadon felhasználható jelzáloghitel is jó ötlet lehet, vagy akár lízingelhetünk is autót. A hitel kiválasztásában segíthet az expresszkolcson.hu weboldal, ahol szakértő cikkek és hitelkalkulátor segíti a tájékozódásunkat. Itt egyszerűen és gyorsan találhatjuk meg a számunkra legkedvezőbb konstrukciót. A Babaváró hitel lehet a legjobb, ha autót szeretnénk venni, van azonban néhány részlet, amire gondolnunk kell igénylés előtt. Mutatjuk, mik ezek.

Minél több gyerekünk születik, annál olcsóbb lesz a családi autó

A Babaváró hitelhez gyereket kell vállalnunk. Az első gyermeknek a szerződéskötést követő öt évben kell megszületnie ahhoz, hogy a Babaváró hitel kamatmentes maradjon a futamidő végéig, ami akár húsz év is lehet. Ebben az esetben egy kamatmentes kölcsön áll a rendelkezésünkre autóvásárláshoz. Ha a második gyerekünk is megszületik, elengedik a tartozásunk harminc százalékát. Több millió forintot kaphatunk a kormánytól a második gyerekünk születése után, ezért ennyivel kevesebbe kerül majd az új autónk. A harmadik gyerek megszületése után a kölcsön egy vissza nem térítendő támogatássá alakul át. A harmadik gyermekünk megszületése után tehát már semmit nem kell fizetnünk, és az autó a miénk lesz.

Mi van, ha nem születik gyermekünk? Mi lesz a Babaváró hitelünkkel?

A támogatás megszűnése miatt az autónk hitele jóval drágább lesz. A támogatást ilyenkor egy összegben, százhúsz napon belül vissza kell fizetnünk. Ez tízmilliós támogatással számolva húsz éves futamidőre ez már kétmillió forint felett van. A támogatás mértéke ugyanis függ a jegybanki alapkamattól, amit az elmúlt hónapokban többször megemelt a Magyar Nemzeti Bank. Így az autónk hitele annyira megdrágul, hogy már nem biztos, hogy megéri majd ilyen módon hitelre autót vásárolni.

És nem ez lesz az egyetlen költségünk. Megnő a havi törlesztőrészletünk is. A támogatás megszűnésekor a Babaváró hitel ugyanis piaci kamatozású személyi kölcsönné alakul át, és az ennek megfelelő törlesztő részletet kell majd a következő években kifizetnünk. Így nem csak hogy vissza kell fizetnünk pénzt, de az autónk részletei is magasabbak lesznek.

Jó lehet autóvásárlásra a Babaváró hitel?

A rövid válasz az, hogy igen. Arra azonban figyelnünk kell, hogy ha nem születik gyermekünk, az teljesen átalakítja az alaphelyzetben rendkívül kedvező lehetőséget. Ahogy fent már írtuk, már egy gyermek megszületésekor is ez a legkedvezőbb konstrukció, két vagy három gyermek után pedig szinte ingyen juthatunk az autónkhoz. Ha nem születik gyermekünk, akkor viszont már nem biztos, hogy jó lesz autóvásárlásra a Babaváró hitel. Számítsunk mindkét eshetőségre, mielőtt igényelünk.

